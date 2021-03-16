Старик и Черное море: самый возрастной корабль ВМФ возвращается в строй

Сторожевой корабль (СКР) «Ладный» проекта 1135 по окончании пятилетнего ремонта готовится выйти на ходовые испытания. После выполнения всех нормативов он войдет в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота и будет нести службу у берегов Крыма. Такой корабль критически необходим ЧФ, поскольку за счет своих ходовых возможностей способен совершать длительные походы. На флоте «Ладный» считается самым старым и в то же время самым красивым. По словам экспертов, несмотря на почти сорокалетний возраст, его боевого потенциала еще хватит на годы.

Ветеран Черноморского флота

По графику «Ладный» должен был вернуться в строй в прошлом году, но сроки несколько раз корректировались. Передача флоту сначала была перенесена на лето прошлого года, затем на осень, а после этого — на 2021 год. Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, на данный момент корабль готов к ходовым испытаниям, которые пройдут этой весной. После них приступят к выполнению курсовых задач. Это упражнения боевой подготовки, в ходе которых экипаж осваивает и восстанавливает навыки управления своим кораблем.

После прохождения всех испытаний «Ладный» войдет в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Это соединение базируется в Севастополе и включает в себя самые крупные корабли, в том числе гвардейский ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота.

Старик и Черное море Гвардейский ракетный крейсер «Москва» на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе. Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На плановый ремонт «Ладный» встал в конце 2016 года. За прошедшее время на нем поменяли выработавшие ресурс маршевые двигатели, а также внесли некоторые изменения в конструкцию корпуса.

Несмотря на солидный возраст, сторожевой корабль еще имеет немалый боевой потенциал и может прослужить несколько лет, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— «Ладный» послужил еще в ВМФ Советского Союза и уже тогда хорошо себя зарекомендовал, — отметил эксперт. — Он может эффективно выполнять задачи и в Черном, и в Средиземном морях. Еще на стадии проектирования в корабль был заложен большой потенциал, что позволяет ему нести службу и в 2020-е годы. Это важно, потому что сейчас на флоте у нас не так много крупных надводных кораблей, а новые строятся не так быстро, как хотелось бы.

Годы дальних походов

«Ладный» был построен на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в 1981 году. На сегодняшний день он считается одним из самых возрастных в составе российского ВМФ. Благодаря своей конструкции корабль обладает большим запасом хода и способен действовать в дальней морской зоне. На борту СКР несет внушительный арсенал. В частности, универсальный ракетный комплекс «Раструб-Б», способный поражать субмарины и надводные корабли, торпеды, противолодочные реактивные бомбометы. С воздуха корабль защищают два зенитно-ракетных комплекса ближнего действия «Оса-М». Артиллерия представлена двумя двухорудийными 76,2-мм установками с дальностью стрельбы до 15 км.

Старик и Черное море Сторожевой корабль «Ладный» во время генеральной репетиции военно-морского парада в Севастополе Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Ветеран Черноморского флота участвовал во многих дальних походах и даже боевых операциях. В 1987 году «Ладный» был задействован в международной операции по охране и организации конвоев гражданских судов в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. В тот период обострилась «танкерная война» между двумя государствами, что сказалось на безопасности грузовых перевозок. В частности, иранские катера обстреляли советский сухогруз «Иван Коротеев», а танкер «Маршал Чуйков» подорвался на мине. С появлением в регионе кораблей советского ВМФ гражданские суда смогли безопасно выполнять свою работу.

В августе 2009 года экипаж «Ладного» участвовал в операции по освобождению захваченного пиратами сухогруза Arctic Sea с российским экипажем. СКР направлялся в Балтийск для участия в учениях «Запад-2009», но внезапно получил приказ сменить курс и отправиться на поиски пропавшего судна. Через несколько дней «Ладный» обнаружил сухогруз в 300 милях от островов Зеленого мыса и высадил на него досмотровую группу. По данным следствия, Arctic Sea захватили восемь граждан Эстонии, Латвии и России — все они были арестованы.

В 2015 году «Ладный» отправился в Средиземное море, где вошел в состав постоянного соединения ВМФ России. В ходе этого похода он принимал участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие – 2015».

Старик и Черное море Матрос на сторожевом корабле «Ладный» на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе перед походом в Средиземное море. 2015 год Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Всего для ВМФ СССР начиная с 1968 года было построено более 30 кораблей проектов 1135 и 1135М. Два из них — «Ладный» и «Пытливый» — продолжают нести службу в ЧФ в одной дивизии с новейшими фрегатами проекта 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Их возраст уже подходит к 40-летнему рубежу, но они по-прежнему представляют собой серьезную военную силу.