С новым ходом: легендарный крейсер «Москва» возвращается в море

«Москву» ждут моря и океаны. Гвардейский ракетный крейсер, один из самых знаковых в российском ВМФ, возвращается в строй. Он располагает мощным ПВО и ракетным вооружением и представляет опасность для любой авианесущей группировки противника. Судьба флагмана Черноморского флота сложилась непросто. В 1990-е годы его ремонт затянулся на восемь с лишним лет по причине долгов. Последнее время корабль не выходил в море из-за технических проблем. Эксперты отмечают, что крейсер серьезно усилит ЧФ.

Возвращение «Атланта»

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» по плану должен был совершить свой первый выход в море после ремонта в середине мая , рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Но, по их словам, ожидается, что корабль вернется в строй уже к Дню Победы — 9 мая.

В ремонтных доках флагман находится с 2018-го. В июне прошлого года он ненадолго выходил в море для комплексного тестирования механизмов. Сейчас на корабле завершается наладка главной энергетической установки и ведутся работы по полному восстановлению походной готовности.

«Москва» является самым мощным кораблем в составе Черноморского флота, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

крейер Ракетный крейсер «Москва» в бухте Севастополя Фото: РИА Новости/Василий Батанов

— Крейсер прослужит еще несколько лет , — считает он. — Его противокорабельные ракеты могут пустить на дно любое плавсредство. Также он имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт», позволяющие обеспечить зональную ПВО — защитить целый район или эскадру от атак противника. Именно это его качество пригодилось при проведении операции в Сирии — там крейсер прикрывал базы Хмеймим и Тартус с моря.

Своими ракетами «Москва» может поразить корабли противника при входе в Черное море — еще у Босфора, рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Сейчас «Москва» — единственный большой корабль на Черноморском флоте и один из немногих в ВМФ , — подчеркнул он. — Одна из главных его задач — сохранить традиции службы на больших кораблях до того, как на флот поступят новые крейсеры или авианосцы. Весь экипаж крейсера, состоящий из нескольких сотен моряков, должен работать как единый механизм. На корветах или катерах такую школу не пройдешь.

Историческая «Москва»

Для ВМФ СССР и России было построено три ракетных крейсера проекта «Атлант», которые до сих пор активно используют. Помимо «Москвы» это «Варяг» (бывшая «Червона Украина») — флагман Тихоокеанского флота и «Маршал Устинов» («Адмирал флота Лобов») — в составе Северного флота. Эти корабли прошли модернизацию в 2011–2018 годах.

Еще один крейсер — «Украина», заложенный при СССР и готовый на 95%, в 1990-х годах отошел Киеву. Для поддержания «Атлантов» в готовности Россия хотела выкупить корабль, но сделка сорвалась. А в 2017 году Украина приняла решение о демонтаже оборудования и продаже крейсера на лом.

«Москва» имеет самую интересную историю из всех «Атлантов». Спущенный на воду в 1979-м крейсер активно использовался ВМФ. В декабре 1989 года — еще под именем «Слава» — он обеспечивал безопасность встречи глав СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего на Мальте.

крейер Советский крейсер «Слава» на рейде у берегов Мальты. 1989 год Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

В марте 1991-го корабль встал на капремонт на судостроительном заводе в украинском Николаеве. После распада СССР крейсер оказался в другой стране — работы на нем затянулись на восемь с лишним лет. Из-за непростой экономической ситуации долги всё время росли. Поэтому столица России по просьбе моряков-черноморцев взяла над крейсером шефство, что в итоге и помогло его сохранить. В результате «Слава» получила новое имя — «Москва».

Деньги на оплату всех расходов нашлись лишь в 1999-м, после чего корабль вернулся в Севастополь, став флагманом ЧФ. Все последующие годы он активно эксплуатировался.

В 2013-м «Москва» находилась в дальнем походе, заходила в порты Португалии, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В 2014 году крейсер вместе с другими кораблями ЧФ осуществлял блокаду украинского флота в заливе Донузлав. А с сентября 2015 по январь 2016-го возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в восточной части Средиземного моря.

Ударный и надежный

На борту «Москвы» — 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются и оставшееся расстояние проходят на 15–20 м.

крейер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

От самолетов, вертолетов и ракет противника «Атлантов» защищают зенитные комплексы С-300Ф «Форт» и М-4 «Оса-М», а также шестиствольные 30-мм артиллерийские автоматы АК-630. За противолодочную оборону отвечают пара пятитрубных 533-мм торпедных аппаратов, две реактивные бомбометные установки, предназначенные для борьбы с субмаринами противника, и вертолет Ка-25РЦ. В арсенале есть и сдвоенная артустановка со скорострельными 130-мм орудиями, дальность стрельбы составляет 23 км.