«Буяна» не унять: Каспийский флот идет на Балтику

Санкт–Петербург посетит «каспийский странник». Этим летом в Главном военно-морском параде Каспийскую флотилию впервые представит малый артиллерийский корабль (МАК) проекта 21630 «Буян». Он практически идентичен ракетоносцу «Буян-М», только на его борту нет ракет. Эксперты отмечают, что переход МАК из Каспийского в Балтийское море станет серьезной проверкой его возможностей. В будущем такие походы «Буянов» позволят быстро создавать ракетные группировки на стратегическом направлении, считают специалисты.

Два пути

Для участия в военно-морском параде с Каспия в Санкт-Петербург будут переброшены один или два корабля. Принципиальное решение в Минобороны уже принято, однако точный состав и маршрут будут утверждены позднее, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Сейчас в составе Каспийской флотилии числятся три малых артиллерийских корабля такого типа — «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала».

корабль Малый артиллерийский корабль проекта 21630 «Махачкала» Каспийской флотилии ВМФ РФ Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На Балтику они могут попасть двумя путями — как морским, так и речным. В первом случае им придется подняться вверх по Волге, преодолеть Волго-Донской канал и выйти в Азовское море. Дальше корабли ждет Черное море и путь вокруг Европы.

Второй маршрут проходит по внутренним водным артериям России. Чтобы попасть из Астрахани в Санкт-Петербург МАК предстоит совершить переход по Волге, Рыбинскому водохранилищу, Ладожском и Онежскому озерам.

Скорее всего, будет выбран внутренний маршрут — такой переход займет меньше времени, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Для участия в парадах выбирают корабли первой линии, — рассказал «Известиям» эксперт. — Их экипажи полностью обучены и готовы выполнить любую боевую задачу. Во время перехода матросы и офицеры не загорают, а в обязательном порядке участвуют в учениях. Например, отрабатывают действия при отражении атаки в дневное и ночное время. Изучают особенности навигации в новых районах.

Речь идёт об отработке логистики и транспортных возможностей при переброске кораблей в Балтийский регион, полагает вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

— Некоторые шлюзы по пути следования обветшали. Надо проверить все возможные слабые места, подготовить необходимую базу и создать условия для быстрой переброски сил, — рассказал он «Известиям». — Это можно считать проведением манёвров в связи с хорошим поводом — участием в параде. Причём учения будут совместные — гражданские станут латать дыры, а военные учиться проводить корабли.

корабль Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» (на первом плане) Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

По мнению эксперта, в первую очередь, флотоводцы должны быть способны перенаправлять силы с юга на северо-запад. На Каспии все спокойно, а вот на Балтике есть корабли НАТО, поэтому переброска может стать непростой, но актуальной задачей. В случае необходимости, у России появится возможность усилить группировку на данном направлении, заключил Владимир Анохин.

На Западе пристально следят за такими походами. В частности, в 2016 году много шума вызвало путешествие вокруг Европы двух кораблей проекта «Буян-М» «Серпухов» и «Зеленый Дол»: представители европейских СМИ не ожидали увидеть у своих берегов носителей крылатых ракет «Калибр».

Грозные «малыши»

МАК проекта «Буян» распределили в состав Каспийской флотилии не случайно — они прекрасно действуют не только в ближней морской зоне, но и на крупных реках и озерах. Эти «малыши» получили футуристические ломаные обводы, которые делают их малозаметными для противника. Такие конструктивные особенности и небольшой размер позволяют им прятаться в руслах и у берегов рек и озер, а также скрытно подходить к противнику.

Для «Буянов», чьим основным вооружением является артиллерия, такие характеристики обеспечат успех в боестолкновении. Главное оружие кораблей — 100-мм артустановки А190 «Универсал» с максимальной скорострельность в 80 выстрелов в минуту и возможностью поражать цели на расстоянии до 20 км.

Это достаточно новая система. На вооружение МАК также имеются две универсальные 30-мм автоматические шестиствольные установки АК-306, предназначенные для борьбы с воздушными, надводными и наземными целями. Также они вооружены двумя пулеметными установками МПТУ калибра 14,5 мм, пусковой установкой зенитных ракет «Гибка», а также «Град-М».

установка Артустановка А190 «Универсал» Фото: commons.wikimedia.org

МРК «Буян-М» является модификацией артиллерийских кораблей. Главное его отличие — наличие восьми пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс». Сейчас «Буян-М» входит в состав Каспийской флотилии, а также Балтийского и Черноморского флотов. Еще несколько ракетных «малышей» строятся.

Изначально эти кораблки разрабатывали для охраны и защиты прибрежной зоны. Но пуски «Калибров» из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии продемонстрировали их возможности по нанесению сверхточных ракетных ударов на расстояние около 1 500 км.

Немаловажно и то, что МАК уже включены в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Это сделало «Буяны» универсальными ударными платформами, способными действовать в тесной связке с наземными войсками.

Военно-морской парад проводится в России в День ВМФ — в последнее воскресение июля. В этом году праздник, согласно планам, должен состояться 26-го числа.