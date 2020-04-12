Тихоокеанский бросок: как проходят самые масштабные учения кораблей ТОФ

В эти дни к финальному этапу подходят масштабные маневры надводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Они проводятся в акваториях Японского и Охотского морей и Тихого океана с 25 марта . Как сообщили источники «Известий» в главкомате ВМФ, в ходе учений отрабатываются задачи по интеграции новейших систем управления, вооружений и радиоэлектронной борьбы. А также включение в единую систему боевого управления кораблей, недавно пополнивших состав ТОФ. «Известия» разбирались, как изменятся возможности флота на Тихом океане и какую роль будут играть силы ТОФ на этом стратегическом направлении.

На земле, в небесах и на море

В маневрах, которые продлятся еще неделю, задействованы все компоненты — наземные, воздушные и морские. Одна из целей тренировок — их интеграция в единый боевой контур , сообщили источники «Известий».

Если говорить о морской составляющей, то на старте учений прошло крупнейшее в новейшей истории развертывание надводных сил ТОФ. Так, 26 марта в проливе Лаперуза японцы засекли сразу 18 боевых кораблей и вспомогательных судов, включая крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый», по два больших и малых противолодочных корабля, шесть ракетных катеров, а также корабль управления «Маршал Крылов», госпитальное судно «Енисей» и другие вспомогательные суда.

флот Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» в бухте Золотой Рог Владивостока Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

1 апреля уже в Цусимском проливе были замечены корветы «Громкий» и «Совершенный», двигавшиеся на юг. В обратном направлении шел возвращавшийся на базу большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». На Камчатке в море вышли 10 боевых кораблей, включая недавно модернизированный МРК «Смерч». Ряд кораблей и судов решал специфические задачи: так, спасатель «Игорь Белоусов» отрабатывал помощь аварийной подводной лодке.

фло Пуск крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч» в акватории Японского моря Фото: РИА Новости/Министерство Обороны РФ

По сути вышел в море весь надводный «ходовой» состав ТОФ.

Участие в маневрах госпитального судна «Енисей» никак не связано с нынешней ситуацией мировой борьбы с пандемией. Оно присутствует на флотских учениях постоянно. Так, пару лет назад плавучий госпиталь принимал участие в десантной операции ТОФ у берегов Чукотки. К сожалению, «Енисей» — единственное ходовое госпитальное судно во всем ВМФ. Два других стоят у причалов Североморска и Мурманска.

флот Госпитальное судно «Енисей» Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Силы флота провели развертывание, построили тактические группы, отработали ракетные и артиллерийские стрельбы, противолодочные и противоминные операции в водах Японского, Охотского морей и вблизи Камчатки.

Активное участие в маневрах принимали и воздушные силы. Самолеты противолодочной авиации Ту-142М3 и Ил-38 совершили ряд полетов. Пара Ил-38 даже была перехвачена американскими самолетами F-22 в Беринговом море. Активно летали и флотские истребители Миг-31.

фло Ил-38 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Вообще совместная отработка действий боевых и воздушных кораблей — одна из фирменных фишек Тихоокеанского флота. По авиационной классификации истребитель Миг-31 является именно воздушным кораблем.

В учениях также принимали участие и самолеты-ракетоносцы Ту-22М3 из состава 326-й дивизии ВКС России.

Интересно, что действия подводных сил ТОФ никак не комментировались и не освещались, что, однако, не исключает их участия в маневрах. Сложно проводить поиск и обнаружение подводных лодок без них самих.

фло Артиллерийское орудие корвета «Громкий» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Кроме того, не сообщалось, куда именно на юг двинулась группа из двух новейших корветов «Громкий» и «Совершенный». Эти корабли уже достаточно активно осваивали отечественные воды вплоть до Камчатки, но дальних зарубежных походов еще не осуществляли. Между тем их балтийские собратья добирались даже до Красного моря. Можно предположить, что командование ВМФ России хочет проверить корветы в южных морях Тихого и Индийского океанов, морские и климатические условия которых сильно отличаются от российских вод. Заодно есть возможность показать эти корабли возможным зарубежным покупателям российской военно-морской техники.

Эффективное решение

Практически одновременно с маневрами на ТОФ проходили и учения сил Балтийского и Черноморского флотов. Тройка фрегатов ЧФ выполняла задачи в Средиземноморье, корветы и большие десантные корабли БФ в Северном море напугали военное ведомство Великобритании. Сторожевой корабль «Пытливый» осуществлял слежение за вошедшей в Черное море группой кораблей НАТО.

Но силы Балтийского и Черноморского флотов были представлены в основном кораблями новейшей постройки, в то время в учениях в Тихом океане принимали участие, по большей части, корабли советского времени.

фло Сторожевой корабль «Пытливый» в бухте Севастополя Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Основная линия нового противостояния Россия–НАТО проходит в Европе. Новейшие фрегаты, корветы и малые корабли преимущественно поступают в западную часть страны. Силы БФ и ЧФ уже существенно обновлены. Для ТОФ корабли пока еще строятся. К сожалению, существующие темпы военного кораблестроения не позволят обновить Тихоокеанский флот сравнительно быстро. Поэтому в плане восстановления военно-морской мощи России на Дальнем Востоке основное внимание сейчас уделяется модернизации того, что уже есть. Недавно состоялось второе рождение малого ракетного корабля «Смерч», на котором, в частности, был заменен старый ракетный комплекс «Малахит» на современный «Уран». За ним апгрейд пройдут еще три его собрата. Заканчивается модернизация фрегата «Маршал Шапошников». Обновленный корабль получит ракетные комплексы «Калибр» и «Уран».

Такие скоординированные по времени и в пространстве учения российского Военно-морского флота на фоне падения активности флотов зарубежных стран показывают высокий уровень боевой подготовки отечественных военных моряков.