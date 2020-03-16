С умной миной: малые корабли получили интеллектуальные боеприпасы

Малые ракетные корабли (МРК) «Буян-М» получили уникальные возможности. В состав их вооружения вошли морские мины-роботы. Умные боеприпасы самостоятельно отличают «своих» от «чужих», распознают классы плавсредств. И только после идентификации поражают цель. Теперь «Буяны», главной ударной мощью которых являются крылатые ракеты «Калибр», смогут выставлять минные поля и блокировать судоходство противника в отдельных районах.

Малые для больших

МРК «Буяны-М» проекта 21631 переоборудовали для применения мин-роботов, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Корабли уже провели первые учения с новыми боеприпасами.

Изначально эти МРК разрабатывали для охраны и защиты прибрежной зоны. Но пуски «Калибров» из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии продемонстрировали их возможности по нанесению сверхточных ракетных ударов на расстояние около 1 500 км.

Минное вооружение сделает их еще более опасными для противника, считает военный историк Дмитрий Болтенков.

Буян_1 Малые ракетные корабли проекта 21623 «Буян-М» «Углич» (справа) и «Великий Устюг» на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— МРК хороши для использования во внутренних морях, где между ключевыми точками театра военных действий небольшие расстояния, — рассказал «Известиям» эксперт. — В первую очередь речь идет о Черном, Балтийском и Японских морях. «Буяны» малозаметны, но в то же время имеют большую скорость. Они легко могут затеряться среди островов, шхер и заливов. А при необходимости — быстро выдвинуться в нужную точку, заминировав маршруты движения транспорта, пути подхода или развертывания плавсредств противника. Среди других важных целей — стратегические проливы.

Раньше МРК не брали на борт мины, но отечественные военные корабли всегда старались приспособить для использования этого вида оружия, отметил историк.

Сейчас «Буян-М» входит в состав Каспийской флотилия, а также Балтийского и Черноморского флотов. Еще несколько таких МРК строятся.

Их основным вооружением считаются крылатые ракеты «Калибр», но сейчас для ВМФ разрабатывают миниатюрную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она способна разогнаться до 5–10 Махов и поражать цели на дальностях до 300–500 км. Из-за своей скорости боеприпас практически неуязвим для средств ПВО противника.

Буян_2 Пуск крылатой ракеты «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота проекта 21631 «Буян-М» «Зеленый Дол» из акватории Средиземного моря по объектам террористов в Сирии Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Кроме того, МРК включены в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. Это сделало «Буяны» универсальными ударными платформами, способными действовать в тесной связке с наземными войсками.

В таком случае вся необходимая информация на борт передается через комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». Он действует максимально просто: бойцу на берегу достаточно указать цель на планшете, чтобы вызвать огонь артиллерии или ракетный удар.

Узнают по паспорту

Морские мины нового образца могут устанавливаться в группе или отдельно друг от друга. Электроника с помощью специального алгоритма, который определяет тип плавсредства, позволяет отличать «своих» от «чужих». Для идентификации целей в программное обеспечение закладывают акустические портреты кораблей противоборствующих сторон.

Эти своеобразные «паспорта» помогают с высокой долей вероятности понять, какое плавсредство находится в зоне поражения. В итоге свое будет передвигаться по минному полю в полной безопасности, а вражеское тут же атаковано и уничтожено.

Кроме того, в ВМФ сейчас разрабатывают концепцию применения минных полей. Благодаря появлению «умных» боеприпасов МРК будут устанавливать интеллектуальные заграждения. Теперь в заданном районе противокорабельные мины могут в автоматическом режиме «выстроиться» в боевой порядок. Для это они оборудованы специальными датчиками, с помощью которых командный блок управления может связать их в единую цепь. Такой подход позволит грамотно распределить цели между боеприпасами, выбрав наиболее ценные.

Буян_3 Малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М» «Серпухов» у причала в Севастополе Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

В данном случае каждому заряду может быть поставлена определенная задача. Например, уничтожать только десантные корабли, которые перевозят боевую технику, и не подрывать пустые. При групповой атаке они смогут проигнорировать небольшие тральщики, которые идут первыми и ищут мины, но взорвать более крупные плавсредства огневой поддержки. В качестве носителей таких мин могут также выступать подводные лодки, морская, тактическая и стратегическая авиация.

Создание новых мин и внедрение современных технологий значительно повысят боевые возможности флота в борьбе с кораблями и субмаринами противника, считает бывший командир подводной лодки К-241 Северного флота, контр-адмирал, Герой России Всеволод Хмыров.

— Мины являются одним из самых опасных видов оружия. Они угрожают как надводным, так и подводным кораблям. Во время Великой Отечественной войны немцы практически заперли Балтийский флот в Кронштадте, превратив акваторию вокруг него в «суп с клецками», — рассказал он «Известиям». — И опасность, исходящая от мин, только растет. Новые боеприпасы получают более совершенные системы подрыва, их оснащают магнитными и акустическими взрывателями, а также теми, что работают на иных физических принципах.

Буян_4 Малый ракетный корабль проекта 21623 «Буян-М» «Углич» на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Изменился и горизонт забрасывания. В частности, мины можно устанавливать с помощью самолетов. Но самое главное, они фактически превратились в торпеды, которые сами находят цель, отметил эксперт.

Сейчас минное оружие активно развивается. ВМС США недавно провели модернизацию боеприпаса Мк.65. Идёт работа по совершенствованию авиационных мин семейства QuickStrike. На них установлена система наведения и коррекции курса по сигналу GPS, что позволяет сбрасывать боеприпасы с большой высоты и на удалении в десятки километров от цели. Точное количество морских мин в арсенале ВМС США официально никогда не разглашалось. Но, по различным оценкам, этот показатель может доходить до 10 тыс. штук.