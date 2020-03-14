Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку

Фрегат «Маршал Шапошников» сменит главный калибр. Корабль получить 100-мм артустановку А-190-01. Новинка выполнена по технологии «стелс» . Артиллерийские башни — одни из самых заметных деталей кораблей на экране радаров. И появление стелс-установки серьезно снизит видимость фрегата. Ее башня угловатой формы хорошо рассеивает излучение радиолокаторов противника . Эксперты отмечают, что новое орудие имеет и другие особенности, которые серьезно расширят боевые возможности корабля.

Ракеты помогут

При модернизации фрегат «Маршал Шапошников» проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Модифицированная установка А-190-01 прошла все испытания и была принята на вооружение восемь лет назад. Первым в ВМФ ее получил малый ракетный корабль (МРК) «Град Свияжск». После этого она была установлена еще на нескольких кораблях.

Фрегат_4 100-мм универсальная артустановка АК-100 Фото: commons.wikimedia.org

АК-100 были разработаны еще в 1970-х годах, когда стелс-технологии не были широко распространены и малозаметности кораблей не придавали большого значения . По этой причине массивную носовую часть кораблей этого проекта с установленными там двумя большими округлыми башнями хорошо видят современные радиолокационные станции.

Новая А-190-01, если сравнивать ее со старой установкой, хуже видна на экранах радаров , отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас артиллерия в основном нужна для поддержки десантных операций и поражения небольших кораблей или судов, на которые накладно тратить дорогие ракеты, — рассказал «Известиям» эксперт. — Для решения этих задач фрегату хватит и одного крупнокалиберного орудия. Наконец, за 30 лет выросли требования к универсальности, скорострельности пушек, а также точности поражения целей, поэтому и было принято решение сменить артвооружение «Шапошникова» на новое — более эффективное.

Фрегат_1 Малый ракетный корабль «Град Свияжск» во время учений корабельных группировок Каспийской флотилии Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Справка «Известий» А-190-01 имеет скорострельность до 80 выстрелов в минуту при максимальной дальности более 20 км. Также она может сбивать летательные аппараты на высоте до 15 км.

Кроме того, корабли проекта 1155 «Удалой» были узкоспециальными — их разрабатывали для борьбы с подводными лодками противника. Из противокорабельного вооружения у них были только 100-мм орудия.

Сейчас главная ударная сила боевых кораблей — ракеты. После завершения всех работ по модернизации фрегат их получит, а его огневая мощь возрастет в несколько раз.

— В результате на флоте появится современный ударный корабль, — подчеркнул Дмитрий Болтенков. — Крылатые ракеты «Калибр», которыми вооружают фрегат, смогут наносить удары не только по надводным морским, но и по наземным целям. Дальнобойность морской версии этой ракеты — около 1,5 тыс. км. Орудийное вооружение во многом будет иметь вспомогательный характер.

Фрегат_2 100-мм универсальная артустановка А-190-01 на малом ракетном корабле «Зеленый Дол» Фото: kchf.ru/А. Бричевский

Новые универсальные пусковые установки «Шапошникова» в перспективе позволят ему применять новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Они способны разогнаться до 8 Махов и поразить цели на дальности до 500 км. От противокорабельных ракет предыдущих поколений они отличаются возросшей вероятностью поражения целей вплоть до авианосцев.

Скорость в 2,5 Маха — предельная для современных средств ПВО, и противоракеты попросту не могут догнать «Цирконы», оснащенные фугасной боеголовкой весом 300–400 кг.

Рабочие, но боевые «лошадки» флота

«Маршал Шапошников» был зачислен в состав ВМФ в 1986 году и сейчас находится в центре судоремонта «Дальзавод», где завершается его модернизация . На нем уже проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и возведены фундаменты под новые системы вооружения. Известно, что в рамках модернизации было демонтировано и заново отстроено более 20% надстройки корабля. Эти изменения были внесены для того, чтобы на нем можно было установить принципиально новое оборудование и системы вооружения.

Обновленный «Маршал Шапошников» прослужит еще не один год. На флоте за кораблями этого проекта закрепилась слава надежных «рабочих лошадок». Последние 30 лет они чаще остальных отправлялись в дальние походы, чтобы продемонстрировать российский флаг в отдаленных точках планеты.

Фрегат_3 Фрегат «Маршал Шапошников». Январь 2015 года Фото: commons.wikimedia.org

Эти фрегаты не раз участвовали и в гуманитарных операциях за пределами территориальных вод России . В 1990 году «Маршал Шапошников» эвакуировал в Абу-Даби и Аден советских граждан из Эфиопии, где шла гражданская война. Но по-настоящему корабль прославился после освобождения танкера «Московский университет», который был захвачен сомалийскими пиратами 5 мая 2010 года . Тогда моряки-тихоокеанцы провели молниеносный штурм нефтеналивного судна, освободив заложников и захватив 10 морских террористов. Командование оценило храбрость и выучку моряков. После возвращения во Владивосток 16 участников операции получили ордена и медали, а корабль — прозвище «Гроза пиратов».

Всего же с 1980 по 1991 год построено 13 кораблей проекта 1155. Всем им присваивались имена российских и советских адмиралов. К настоящему времени в строю осталось восемь кораблей — четыре на Тихоокеанском флоте и столько же на Северном.

Фрегат_5 Российский танкер «Московский университет» и фрегат «Маршал Шапошников» в Аденском заливе. 2010 год Фото: РИА Новости

Сейчас активно модернизируют корабли Тихоокеанского флота еще советской постройки. В частности, все малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод», входящие в 114-ю бригаду охраны водного района Тихоокеанского флота, будут обновлены. Помимо другого ракетного вооружения, они получат современные радиолокационные комплексы, системы связи, более экономичные и мощные дизельные двигатели. Задачей «Супероводов» станет охрана базы подводных ракетных крейсеров с ядерным оружием, оборона побережья от десантов противника, а также защита при выходе в море стратегических субмарин «Борей».