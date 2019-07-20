Долгий проект: во Франции спустили на воду первую АПЛ нового типа

12 июля 2019 года в Шербуре состоялся спуск на воду головной подлодки нового французского проекта Barracuda – Q284 «Сюффрен». Новая АПЛ должна будет войти в состав флота год спустя. «Известия» изучили историю и перспективы проекта.

Страна маленьких атомоходов

Характерной особенностью и лодок нового проекта, и многоцелевых субмарин типа «Рюби», которые они должны заменить, являются их относительно небольшие размеры. Подводное водоизмещение «Барракуды» чуть более 5 тыс. т, «Рюби» — около 3 тыс. т. И в том и в другом случае это значительно меньше, чем у основных многоцелевых субмарин других стран — участников ядерной гонки тех же лет постройки.

Такой подход объяснялся достаточно просто: французские атомные многоцелевые субмарины создавались для выполнения, по сути, одной задачи: защиты собственных стратегических ракетоносцев в позиционном районе. Учитывая, что основным районом патрулирования французских «стратегов» является Бискайский залив и прилегающие воды Северной Атлантики, необходимость строить крупные субмарины, автономность которых по боекомплекту и прочим запасам позволяла бы в случае войны обходиться без поддержки куда более длительное время, у Франции отсутствовала.

barr Несмотря на размеры, и «Рюби», и «Барракуды» являются полноценными многоцелевыми АПЛ, несущими, помимо торпед, также мины и крылатые ракеты Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Тем не менее, несмотря на размеры, и «Рюби», и «Барракуды» являются полноценными многоцелевыми АПЛ, несущими, помимо торпед, также мины и крылатые ракеты. К существенным недостаткам нового французского проекта можно отнести разве что отсутствие вертикальных пусковых установок для КР — они по-прежнему запускаются через торпедные аппараты, но учитывая приоритеты этих боевых единиц в составе ВМС Франции, а также стремление сэкономить, это вполне объяснимо.

В обоих случаях французские многоцелевые субмарины строились вслед за серией стратегических ракетоносцев, используя отработанные на них технологии. Так, «Барракуды» используют усовершенствованные водометные движители, ранее отработанные на стратегических ракетоносцах типа «Триомфан», и их же реактор типа К15.

Что может «Барракуда»

От предшественниц типа «Рюби» лодка отличается большей скрытностью — как за счет применения водометного движителя вместо традиционного гребного винта, так и за счет более совершенных систем подавления шумов, и, разумеется, значительно большими возможностями гидроакустического и радиоэлектронного оборудования, выросшими многократно благодаря цифровой революции последних десятилетий.

Принципиальное отличий немного: « Барракуды» исходно приспособлены, помимо прочих задач, для выполнения специальных операций — имея отдельные помещения для размещения подразделений спецназа, и шлюз, позволяющий стыковку мини-субмарин и других подводных аппаратов .

Вторым существенным отличием является наличие в арсенале «Барракуды» крылатых ракет MdCN, способных поражать наземные цели. Правда, суммарный боезапас ракет и торпед в 20 единиц не позволяет рассчитывать на большой «вес залпа», но с учетом вероятных сценариев применения ВМС Франции он и не требуется.

barr1 «Барракуды» способны контролировать подводную и надводную обстановку, получать информацию и целеуказание по наземным целям из внешних источников и атаковать цели всех типов Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Развитое радиоэлектронное оборудование в сочетании с крылатыми ракетами и наличием группы спецназа позволяет использовать эти субмарины в составе сил быстрого реагирования или как самостоятельные единицы в локальных кризисах.

«Барракуды» способны контролировать подводную и надводную обстановку, получать информацию и целеуказание по наземным целям из внешних источников (в том числе от собственных ушедших в рейд спецназовцев) и атаковать цели всех типов. Там, где их боевых возможностей не хватит, предстоит «отрабатывать» главным силам ВМС Франции, включая авианосец и универсальные десантные корабли.

Мало и долго

Учитывая «неоколониальный» характер французского военного строительства, этих возможностей вполне достаточно, однако реализации французских планов военно-морского строительства традиционно мешает политика жесткой экономии.

Исходные планы, рассматривавшиеся еще в конце 1990-х, предполагали строительство шести подводных лодок со сроком постройки в пределах семи лет и реализацией всей программы до середины 2010-х годов. Сроки начала строительства лодок, однако, несколько раз сдвигались, и в итоге головной «Сюффрен» был заложен лишь в 2007 году, а его ввод в строй предполагается, как уже сказано выше, в 2020-м. Вторая и третья субмарины — «Дюгэ-Труэн» и «Турвиль», также названные в честь знаменитых французских адмиралов, должны войти в состав флота до 2025 года. Еще три субмарины из числа шести планирующихся до сих пор не заложены, и их сроки ввода в строй в лучшем случае, даже с учетом возможного ускорения постройки за счет отработки технологического цикла на первых субмаринах, вряд ли составят менее 9–10 лет.

В этих условиях не исключено, что Франция вернется к постройке дизель-электрических лодок для своего флота, особенно с учетом разработки неатомного варианта «Барракуды» по заказу ВМС Австралии, которые планируют заказать 12 субмарин этого типа.

barr3 Головной «Сюффрен» был заложен лишь в 2007 году, а его ввод в строй предполагается в 2020-м Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Одновременно предполагается, что технологии, усовершенствованные в ходе постройки лодок проекта «Барракуда», будут использованы в ходе разработки и строительства стратегических ракетоносцев следующего поколения по программе SNLE 3G, которые должны в 2030-х годах заменить подлодки типа «Триомфан», вошедшие в строй с 1997 по 2010 год.