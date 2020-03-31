Сила с моря: черноморцы получат новейшие фрегаты

В Черном море развернуты новейшие фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». В их арсенале носители крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». Для кораблей построят всю необходимую инфраструктуру. Эксперты отмечают, что российские фрегаты станут важной сдерживающей силой в регионе. Такое решение можно расценивать как асимметричный ответ США после их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В результате чего появилась реальная угроза размещения в Румынии американских ударных боеприпасов.

Принципиальное решение развернуть фрегаты проекта 22350 на Черноморском флоте уже принято, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Для размещения кораблей базы ЧФ заранее будут обеспечены береговой инфраструктурой — от пирсов и мастерских до арсеналов.

Фрегаты ЧФ станут играть важную геополитическую роль, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Современные корабли серьезно расширят возможности ВМФ, — рассказал он «Известиям». — Но самое главное, их появление радикально изменит военный расклад в регионе. Крылатые ракеты фрегатов смогут взять под прицел американскую базу в Румынии, что сделает их мощной сдерживающей силой в Черноморском регионе. Благодаря уникальной зональной системе ПВО корабли будут незаменимы в Средиземном море — например, у берегов Сирии.

Фрегат со щитом

Сейчас в составе ВМФ числится один фрегат — «Адмирал Горшков». Второй — «Адмирал Касатонов» — в настоящее время проходит государственные испытания. Ожидается, что его передадут флоту до конца года. По планам, третий и четвертый — «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» — должны пополнить состав ВМФ в течение двух лет. А год назад были заложены еще два корабля этого проекта.

Фрегаты «адмиральской серии», как их еще называют на флоте, изготовлены с использованием стелс-технологий. Из особенностей можно отметить применение при их строительстве композитных конструкционных материалов, а также новую архитектуру корпуса и надстроек. Всё это в комплексе позволило снизить заметность фрегата для противника.

Эти корабли уничтожают надводные и наземные цели 130-мм артиллерийской установкой А-192М и ракетами — сверхзвуковыми «Ониксами» и крылатыми «Калибрами-НК». Дальность действия последней — не менее 1,5 тыс. км.

В ближайшем будущем на вооружение корветов должны поступить гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые из-за скорости не может перехватить ни одна из существующих в мире систем ПВО. Сейчас их активно испытывают — в феврале нынешнего года «Адмирал Горшков» отстрелялся «Цирконом» по наземной цели из акватории Баренцева моря.

От воздушного противника корабль защищают дальнобойный зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут» и два ракетно-артиллерийских комплекса «Палаш». В состав ЗРК входит РЛС «Полимент» с фазированными антеннами. Ракеты размещены в установках вертикального пуска, состоящих из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. Комплекс может атаковать до 16 целей одновременно. Он в первую очередь предназначен для перехвата самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Его практическая дальность — 400 км.

Автоматическая система управления (АСУ) корабля легко объединяется в единый боевой контур с другими. Ранее «Известия» писали, что в Крыму была испытана АСУ, которая объединит все средства ПВО полуострова, включая корабельные, а также авиацию. Она позволит взять под единое управление истребители, бомбардировщики, штурмовики, вертолеты, беспилотники, а также комплексы ПВО и радары.

«Адмирал Касатонов» может получить ряд новых роботизированных систем, которые серьезно повысят боевую эффективность корабля. Речь идет о БПЛА «Орлан-10» и беспилотных катерах. Так, например, воздушные дроны позволят фрегату действовать в качестве разведчика и даже комплекса радиоэлектронной борьбы.

Обеспечить тылы

Особое внимание будет уделено тыловому обеспечению кораблей. В Севастополе ВМФ России долгое время арендовал пирсы у Украины, поэтому смысла вкладывать средства в инфраструктуру у него не было. Однако в последние годы ситуация изменилась — на ЧФ стали поступать новые корабли и субмарины, заметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Военный корабль нуждается в тыловом обеспечении, — рассказал Дмитрий Болтенков. — Ему нужен пирс, подача горюче-смазочных материалов, сжатого воздуха, электричества, пара, а экипажу — разнообразные рационы питания. Не обойтись и без мастерских для починки судовых механизмов и сверхсовременных систем оружия. Наконец, требуются арсеналы для хранения ракетного и минно-торпедного оружия, а также специальные краны для погрузки боекомплекта. В СССР береговая инфраструктура не могла обеспечить корабли всем необходимым. В итоге срок их службы сокращался.

Для новых фрегатов надо будет освободить место в бухтах Севастополя. Сейчас там стоит достаточно много кораблей украинских ВМС. В дальнейшем их могут отправить на базу, расположенную в озере Донузлав, считает Дмитрий Болтенков.

В апреле–июне 2014 года Киеву было возвращено большое количество имущества, оружие, несколько боевых кораблей и судов обеспечения. Причем, боевые корабли передавались без вооружения. Так, например, ракетный катер проекта 206МР «Прилуки» был отправлен без мощных боеприпасов «Термит». Но в июне 2014 года в связи с начавшейся на юго-востоке Украины так называемой антитеррористической операцией передача воинского имущества была прекращена.

В итоге 17 кораблей и судов обеспечения остались в Севастополе, среди них — подводная лодка «Запорожье», корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Ольшанский», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», корветы «Луцк», «Тернополь», «Хмельницкий» и «Приднепровье». Несколько уже списанных из состава ВМС Украины кораблей были утилизированы в счет покрытия долгов флота предприятиям Крыма.