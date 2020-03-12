Буй во спасение: специальные системы сделают субмарины невидимыми

Специальные буи «спрячут» российские субмарины. ВМФ получил защиту от противолодочной авиации и беспилотников противника. Буи «Бурак-М» могут сделать определенный район Мирового океана «непроницаемым». Связь практически по всем каналам будет прервана или максимально затруднена аппаратурой новой системы. В первую очередь техника предназначена для стратегических ракетоносцев проектов «Борей» и «Дельфин», а также дизельных подлодок.

Новое оружие

Сейчас буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

«Бурак-М» относят к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Действуют они по простому алгоритму: сначала их выстреливают из субмарины на поверхность воды, где они активируются и начинают работать в режиме глушения сигналов. Это позволяет надежно подавлять все каналы связи гидроакустических буёв — станций обнаружения подлодок, которые сбрасывают противолодочные вертолеты и самолеты противника.

Борьба с такими системами вероятного противника особенно важна для отечественного флота. В ВМС стран, входящих в блок НАТО, подобные буи-станции играют важную роль в ходе операций по поиску субмарин, отметил председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

— В частности, США недавно модернизировали противолодочные самолеты Orion, — рассказал «Известиям» эксперт. — Они имеют на вооружении магнитометры, радиогидроакустическую и другую аппаратуру для обнаружения подводных лодок. Самолеты сбрасывают буи в район обнаружения субмарины, после чего его аппаратура опускает гидрофоны на определенные глубины, чтобы обнаружить подлодку и определить ее точные координаты.

Разрыв радиоканала между самолетом и буем-станцией делает поиски субмарин с помощью таких гидроакустических систем бесполезными и дает возможность подводникам уйти от преследования. Раньше таких систем на вооружении отечественного ВМФ не было, сообщил Игорь Курдин.

Турбовинтовой P-3 Orion был основным противолодочным самолетом НАТО в последние годы холодной войны и после нее. Всего таких самолетов произвели около 700.

Сегодня на смену «Орионам» идут реактивные P-8 Poseidon, созданные на базе пассажирских Boeing 737-800. Новая машина обладает более совершенным бортовым оборудованием и увеличенной по сравнению с предшественником продолжительностью патрулирования. При этом скорость лайнера позволяет ему быстрее выходить на позицию для поиска субмарин.

Первые P-8 начали поступать на вооружение флота США в 2013 году. Всего планируется закупить 117 таких охотников за подводными лодками. Помимо США «Посейдоны» приобрели Великобритания и Индия.

Помощь для атомных подлодок

В первую очередь новые буи должны обеспечить скрытную работу стратегических подводных ракетоносцев проекта 667-БДРМ «Дельфин» и проекта 955 «Борей», которые являются основой морской составляющей стратегических ядерных сил ВС РФ.

Все российские ракетные крейсеры стратегического назначения входят в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Серия атомных подлодок четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» призвана стать в ближайшие годы основой морских стратегических ядерных сил России, заменив «Дельфины», а также последние экземпляры АПЛ проектов 667-БДР «Кальмар» и 941 «Акула».

Согласно госпрограмме вооружений, для ВМФ России планируют построить более десятка «Бореев» всех модификаций. Три субмарины проекта 955 — «Александр Невский», «Юрий Долгорукий» и «Владимир Мономах» — уже вошли в состав флота. Еще одна подлодка проекта 955-А «Князь Владимир» построена. Другие находятся на стапелях или готовятся к закладке.

«Бореи» всех модификаций вооружены 16 твердотопливными баллистическими ракетами «Булава» и имеют отвечающие современным вызовам характеристики скрытности и маневренности. Причем на новых лодках этого проекта по сравнению с уже построенными предшественниками будут модернизированы конструкции корпуса и электроника.

«Дельфины», появившиеся еще в советское время, были модернизированы и перевооружены на ракетные комплексы «Синева» — всего на их борту находится 16 таких боеприпасов. Действующие субмарины данного класса находятся в составе 31-й дивизии подводных лодок Северного флота и приписаны к порту Гаджиево. Они известны тем, что с них на низкие околоземные орбиты выводили искусственные спутники Земли.

Пригодятся «Бураки-М» также дизель-электрическим подлодкам проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада». Эти субмарины предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне. Они вооружены торпедами и крылатыми ракетами «Калибр», которые способны поражать как надводные, так и наземные цели на удалении до 1,5 тыс. км.

Сейчас ВМФ усиливает подводную составляющую. В декабре прошлого года спустили со стапелей новую дизель-электрическую субмарину проекта 636.3 «Волхов». На ней установлен ударный ракетный комплекс «Калибр», новейшие системы навигации и шумоизоляции. Подлодка может погружаться на глубину 300 м и находиться в автономном плавании 45 суток. Многоцелевая атомная субмарина «Тигр» проекта 971 «Щука-Б», на которой ведутся работы по модернизации, в ближайшее время получит на вооружение крылатые ракеты «Калибр». При этом «Тигр» сохранит свое главное качество — бесшумность.