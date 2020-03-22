В Тихом гавань: как изменится российский подводный флот

Минобороны завершает первый этап модернизации инфраструктуры для базирования подводных сил. Впервые в современной истории российские субмарины получат защищенные базы и причалы со всем необходимым оборудованием . О том, как это скажется на боевых возможностях ВМФ России, «Известия» разбирались вместе с историком Военно-морского флота России и СССР Дмитрием Болтенковым.

Будет куда приткнуться

На первом этапе были разработаны объекты наземной инфраструктуры, защитные укрытия и объекты жизнеобеспечения. Их строительство в Гаджиево и Заозерске Мурманской области, а также в Вилючинске на Камчатке уже началось , сообщили источники «Известий» в главкомате ВМФ.

Современная подводная лодка остается, пожалуй, самым сложным и высокотехнологичным военным объектом. Чтобы он функционировал максимально долго, должны быть созданы все условия. Во время стоянки лодки на базе ей требуются электричество, сжатый воздух, пар и многое другое. Должны иметься арсеналы для хранения ракетного и минно-торпедного оружия, а также специальные пирсы и краны для погрузки баллистических ракет.

Гавань-2 Спуск на воду дизель-электрической подводной лодки «Волхов» проекта «Варшавянка» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Поэтому при развертывании в 2012 году программы строительства океанского флота командование ВМФ и Министерства обороны пошло по пути первостепенного развития именно системы базирования, чтобы потом было куда принимать боевые корабли и подводные лодки.

Сегодня Россия ведет четыре программы строительства подводных лодок. Первая — создание 14 атомных ракетоносцев проекта 955А. Два из них — «Князь Владимир» и «Князь Олег» — войдут в состав флота уже в этом году. Вторая программа — строительство ударных подводных лодок проекта 885 и 885М. Эти субмарины четвертого поколения вооружены широким спектром ракетного и торпедного оружия, включая ракеты «Калибр». Они считаются самыми сложными и высокотехнологичными системами вооружения. Третья программа — дизельные ПЛ проекта 677, и четвертая — создание субмарин проекта 6363.

1_RIAN_5958908 День моряка-подводника отмечается ежегодно в России 19 марта. В этот день в 1906 году император Николай II подписал указ о включении в классификацию судов военного флота нового класса боевых кораблей — подводных лодок. Будни и праздники представителей самой героической морской профессии — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 2_RIAN_5832329 Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» на торжественной церемонии встречи в Севастополе Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко 9_RIAN_6086033 Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» изготовлена на предприятии «Адмиралтейские верфи» и спущена на воду в марте 2019 года. Она способна погружаться на глубину до 300 м Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 3_RIAN_6197549 На борту подводной лодки «Великий Новгород», входящей в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 7_RIAN_5601066 Дизельная подводная лодка класса «Варшавянка» на торжествах по случаю Дня Военно-Морского флота во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков 10_RIAN_3162900 Когда подводники впервые выходят в море, они должны пройти обряд посвящения. Обычно — выпить забортной воды или испытать на себе «поцелуй кувалды», облобызав подвешенный к потолку инструмент во время качки Фото: РИА Новости/Макс Ветров 4_RIAN_6197608 Обычно в первые дни плавания экипаж настолько занят, что времени едва хватает на сон Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 11_RIAN_5619029 Автономное плавание судна может длиться от 50 до 90 суток. В условиях долгого совместного времяпрепровождения в тесном коллективе острой необходимостью становятся шутки и розыгрыши, которые дают психологическую разгрузку Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 6_RIAN_6197531 Как только люк задраивается и прекращается связь с внешним миром, уклад жизни моряков полностью меняется, они остаются в информационном вакууме и готовы поверить чему угодно Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив 12_RIAN_5962523 Дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ» была изготовлена на нижегородском предприятии «Красное Сормово» и спущена на воду в Сормовском затоне в апреле 1990 года. Свое название получила по инициативе заместителя командующего 58-й армии Северо-Кавказского военного округа полковника Станислава Марзоева благодаря шефским отношениям с администрацией Северной Осетии Фото: РИА Новости/Алексей Никольский 5_RIAN_2809119 Спуск подводной лодки на воду Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 8_RIAN_2860495 Как и при отправке любого судна в первое плавание, о борт субмарины тоже разбивают бутылку шампанского Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Бесценный опыт

Надо признать, в советские времена был сильный перекос в сторону строительства корабельного состава ВМФ в ущерб созданию инфраструктуры системы базирования. В результате корабли стояли гроздьями у причалов и их системы изнашивались раньше времени. Характерной стала недолгая история службы подлодок проекта 705. Это были самые скоростные субмарины в истории мирового флота. Небольшие хорошо вооруженные и высокоавтоматизированные лодки стали сенсацией в 1970–1980-е годы. Но их основой стал реактор на жидкометаллическом теплоносителе. К сожалению, проблемы с береговым обслуживанием таких реакторов привели к весьма недолгой службе этого чуда отечественного кораблестроения. А общая недоразвитость береговой системы базирования привела к массовому выводу из состава флота в 1990-е годы большого количества кораблей и подводных лодок, которые могли бы служить и в наше время.

Гавань Российские подводные лодки в сирийском порту Тартус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Именно с учетом этого печального опыта при создании нового поколения субмарин командование ВМФ начало с разработки полноценной системы их обеспечения, как наземной, так и надводной.

Первый этап работ в Вилючинске уже завершен. На втором предстоит убрать около миллиона кубов грунта. По сути, будет создан совершенно новый пункт базирования.

Существенный объем работ по созданию пункта базирования проведен и в сирийском Тартусе. Если раньше за этим захолустным военным объектом присматривали четыре человека и собака, то теперь это полноценная военно-морская база, на которой могут находиться и атомные, и неатомные подводные лодки.

На земле и на море

Флот получил в свое распоряжение большие партии рейдовых буксиров, которые выводят атомные крейсера в океан. Появляются новые плавпричалы и плавкраны, различные суда обеспечения . В частности, деятельность командования подводных сил Тихоокеанского флота обеспечивает морской транспорт вооружения «Академик Ковалев». Для Северного флота строится транспорт вооружения «Академик Макеев».

В Вилючинске заканчивается создание защищенного дока для погрузки баллистических ракет.

Нужно иметь в виду, что в случае начала боевых действий силы флота будут проводить рассредоточение по разным бухтам. Как раз для этого в первую очередь и создаются различные вспомогательные суда.

Гавань-1 Плавучий док у причала пункта базирования Северного флота в Мурманской области Фото: РИА Новости/Павел Львов

Для плавсостава подводных сил в местах базирования на Кольском и Камчатском полуостровах построено жилье, созданы бытовые объекты — вплоть до аквапарков. Все-таки служба моряков-подводников проходит в тяжелейших северных условиях.

С учетом развития современных диверсионных сил противника созданы многоуровневые системы защиты. Каждый пункт базирования подлодок охраняется отрядом по борьбе с подводными диверсионными силами. Сами пункты прикрыты с воздуха зенитными ракетными полками с комплексами ПВО С-400 и «Панцирь».

Подводники должны постоянно отрабатывать вопросы живучести своих кораблей. Для этого функционируют учебные центры. Вопросам подготовки и переподготовки экипажей подводных лодок командование ВМФ уделяет пристальное внимание. Экипажам вручаются лодки огромной, даже можно сказать планетарной мощи. От качественной подготовки подводников, которые, к слову, 19 марта отметили свой профессиональный праздник, зависит судьба страны.