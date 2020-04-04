Крепкая Балтика: почему походы российских кораблей пугают англичан

Плановая деятельность российского Балтийского флота в водах Северного моря вызвала резкую критику со стороны властей британского королевства. Командование ВМС этой страны высказалось о «необычайно высоком уровне активности российского флота» . Англичан напугала группировка из трех корветов и двух десантных кораблей. Насколько действия российских моряков соответствуют сложившейся в регионе военно-политической обстановке и какова боевая готовность сил флота, выясняли «Известия».

Регион особого значения

На фоне проводимых странами НАТО учений типа Cold Response в Норвегии и Defender Europe 2020 в Европе, хотя последние и были сильно сокращены из за короновируса, активность российских Вооруженных сил неудивительна. Любая военная деятельность противной стороны должна наблюдаться, анализироваться и парироваться. Тем более вблизи границ российского анклава на Балтике.

Калининградская область имеет особый статус в составе РФ. Ее территория вдоль сухопутных границ окружена государствами, проводящими антироссийскую линию . Достаточно часто политики этих стран выражают намерение аннексировать территорию нашей самой западной области или, по крайней мере, заставить Россию сократить или даже ликвидировать оборону балтийского форпоста.

А7 Британские солдаты на военных учениях НАТО, Польша, февраль 2020 года Фото: ТАСС/Zuma

Тем временем на территории Польши и прибалтийских государств создается военная инфраструктура НАТО, развертываются боевые подразделения сухопутных войск и ВВС натовских стран. Армии Польши и Прибалтики обновляют свои арсеналы, закупая новые артиллерийские и ракетные системы . Одни учения НАТО сменяются другими. Разведывательные самолеты стран альянса и Швеции практически висят у берегов нашего анклава.

В этих условиях высшее военно-политическое руководство России не может спокойно смотреть на такую активность наших партнеров. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время российские силы на Балтике занимаются боевой подготовкой на полигонах и в гарнизонах. Масштабных маневров пока не проводится.

Первая межвидовая группировка

Силы России, дислоцированные на территории Калининградской области входят в состав Балтийского флота. Военно-политическое руководство России создало в регионе первую в истории страны межвидовую военную группировку, состоящую из морских сил, сухопутных и береговых войск, авиации и ПВО . Помимо сил, дислоцированных в Калининградской области, в состав Балтфлота входит еще и Ленинградская военно-морская база.

Благодаря такой группировке, Вооруженные силы России получили бесценный опыт, который в дальнейшем был использован при создании группировок войск и сил на Камчатке и в Арктике. При этом именно в Калининградской области впервые была сформирована система, при которой в угрожаемый период абсолютно все силовые структуры региона переподчиняются одному командующему . В дальнейшем такая схема была опробована при создании новой системы военных округов.

F1 Военнослужащий береговых войск Балтийского флота во время тактических учений в Калининградской области, 2019 год Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Также в Калининградской области была создана первая в стране зона ограничения доступа, известная на Западе как A2AD: вокруг определенной территории создается укрепленный район, включающий мощный ракетный щит и меч из ударных систем и систем ПВО, с зонтиком радиоэлектронной борьбы. Такие зоны создаются в ответ на используемую последние 30 лет стандартную тактику НАТО — нанесение массированного ракетно-авиационного удара. Задача зоны ограничения доступа — нанесение противнику неприемлемого для него ущерба так, чтобы в дальнейшем он был вынужден отказаться от проведения наземной наступательной операции.

Ракетный меч

Морская компонента Балтийского флота включает в себя четыре корвета проекта 20380 типа «Стерегущий». Эти корабли несут на себе ракетный комплекс ПВО «Редут» и ударный комплекс «Уран». Корабли регулярно совершают походы в воды Северной Атлантики, иногда заходят и в Средиземное море, а в 2017 году корвет «Сообразительный» даже дошел до Красного моря. В ближайшее время флот будет усилен новым корветом, на котором установлен новый радиолокационный комплекс «Заслон». Это будет или «Ретивый», или «Строгий».

Другой крупный корабль — сторожевой «Ярослав Мудрый» — в настоящее время находится у берегов Южной Африки. Еще два корабля — эсминец «Настойчивый» и сторожевик «Неустрашимый» должны в ближайшие годы вернуться в состав ВМФ после ремонтов.

А2 Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» в Аравийском море, декабрь 2019 года Фото: Global Look Press/MOD Russia

В 2016 году на флот пришли малые ракетные корабли проекта 21631 «Серпухов» и «Зеленый дол», вооруженные комплексами «Калибр». А уже с 2018 года их усилили новые корабли проекта 22800 «Мытищи» и «Советск», также с комплексами «Калибр». В этом году прибудет и третий «Каракурт» с именем «Одинцово».

Балтийский флот располагает и серьезными десантными силами. Так, помимо четверки больших десантных кораблей (БДК) в составе флота сохранились два десантных корабля на воздушной подушке, известные как «Зубр». Помимо проведения амфибийных операций они способны осуществлять постановки минных заграждений.

Кроме того, в составе флота есть два десятка ракетных катеров и кораблей, малых противолодочных кораблей и тральщиков. Вообще для использования в водах Балтийского моря наиболее эффективны корветы и малые ракетные корабли.

А3 Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» из состава Северного флота Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Вместе с тем минус Балтийского флота заключается в фактическом отсутствии подводных сил . Германия и Швеция располагают в регионе современными подводными лодками. В составе БФ есть одна достаточно устаревшая лодка «Дмитров». Часто для проведения испытаний вновь построенных кораблей и судов в Санкт-Петербурге и Калининграде привлекаются подводные лодки из состава Северного флота.

Помимо кораблей с «Уранами» и «Калибрами», Балтийский флот имеет в своем составе два ракетных соединения . Первое — 152-я гвардейская ракетная бригада, она вооружена ракетным комплексом «Искандер-М», второе — 25-я береговая ракетная бригада — имеет на оснащении комплексы «Бастион» и «Бал». Эти системы способны поражать корабли и береговые объекты вероятного противника в радиусе до 500 км.

Артиллерия БФ в последние годы усилена реактивными системами «Ураган», крупнокалиберными самоходками «Мста» и «Пион», а также противотанковыми комплексами «Хризантема».

А4 Противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Единый первый ракетный залп сил флота можно оценить примерно в 96 «Уранов», 32 «Калибра», 24 «Искандера-М» и в два десятка «Бастионов», то есть порядка 170 современных ракет.

Воздушный щит

В российском балтийском анклаве создана многоэшелонная система противовоздушной обороны . Ее основу составляет 44-я дивизия ПВО. Один из ее полков имеет на вооружении системы С-400, другой — мобильный комплекс С-300В4. Войсковая ПВО представлена 22-м полком с комплексом ТОР-М2. По данным из открытых источников, в Калининградской области в настоящее время находится также порядка восьми дивизионов ПВО С-400 и С-300, а также два дивизиона С-300В4. Такая насыщенность может быть сравнима только с зонами ПВО Москвы и Санкт-Петербурга. Не стоит забывать и про корабельные системы ПВО «Редут», размещенные на корветах.

А5 Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Фото: ТАСС/Виталий Невар

Благодаря массовому поступлению новой авиатехники в состав ВКС появилась возможность восстановить морскую авиацию. Если ранее в составе флота было по одной эскадрилье истребителей и морских штурмовиков (так в МА называются самолеты типов Су-30СМ и Су-24), то теперь авиация БФ представлена 132-й авиадивизией в составе трех полков — истребительного, штурмового и вертолетного. В дальнейшем ожидается поступление в состав морских воздушных сил новых самолетов и вертолетов типов Ка-52 и Ми-28. Из-за активности стран-партнеров у летчиков-балтийцев нет недостатка в летной практике.

В Калининградской области развернуто большое количество радиоэлектронных систем. В 2019 году основу мощи радиоэлектронной борьбы составил комплекс «Мурманск-БН», способный отключить КВ-радиосвязь на всей территории Европы.

Благодаря своему географическому положению область стала удобной зоной для размещения радара противоракетной обороны «Воронеж-ДМ». Недавно сообщалось, что на территории региона будет развернута вторая загоризонтная радиолокационная станция «Контейнер». Она будет способна обнаруживать взлет самолетов и пуски ракет с территории Англии и акватории Северного моря.

А6 Военнослужащие во время боевого дежурства на радиолокационной станции «Воронеж-ДМ» в Калининградской области Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Страна тратит огромные деньги на свою оборону и вправе требовать от тех, кому это вооружение доверено, адекватного его освоения и использования. Летом 2016 года было снято всё командование Балтийского флота — за серьезные упущения в боевой подготовке и искажение реального состояния дел. Такое событие серьезно встряхнуло флотских начальников и активизировало уровень боевой подготовки. Результатом этого стали и дальние походы боевых кораблей, и нынешняя критика деятельности Балтийского флота со стороны британских властей.