Спросят с «Ясеня»: новые атомные подлодки отправят на Северный флот

Многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень» отправят в Арктику. Из семи субмарин, которые поступят в ВМФ, пять будут развернуты на Северном флоте. В их арсенале крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые «Циркон». Для кораблей построят защищенную от противника базу — на ней будет вся необходимая инфраструктура для несения боевого дежурства. Эксперты отмечают, что «Ясени» серьезно укрепят обороноспособность государства. В случае необходимости они возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США.

Северная пятерка

В военном ведомстве был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых АПЛ с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 885М «Ясень-М», рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Пять из них отправят на Северный флот.

Многоцелевые ПЛАРК «Ясень-М» способны решать широкий спектр боевых задач, считает председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

— Лодки серьезно укрепят ВМФ. Они будут отвечать за борьбу с авианесущими группировками (АУГ), следить за субмаринами противника, имеющими стратегическое оружие, а также наносить удары по важным наземным объектам, — рассказал «Известиям» эксперт. — АПЛ Северного флота, в частности, придется сдерживать авианосцы вероятного противника. Корабль, на борту которого до 90–100 самолетов, часть из которых располагает ядерными боеприпасами, нельзя близко подпустить к своим берегам. У «Ясеней» есть торпедно-ракетное вооружение, которое позволит решить эту задачу. А районы патрулирования АУГ хорошо известны, так же как и методы борьбы с ними.

Кроме того, «Ясени-М» малошумные и имеют большой модернизационный задел, что позволит им долго оставаться в составе флота, сообщил эксперт.

ВМФ выравнивает баланс распределения многоцелевых ударных лодок, которые рассчитаны на борьбу с АУГ, между Северным и Тихоокеанским флотами, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас ТОФ имеет пять атомных многоцелевых субмарин проекта 949А «Антей», две из которых находятся на модернизации, — подчеркнул специалист «Известиям». — После завершения работ они будут нести современные ракеты — «Калибры», «Ониксы» и «Цирконы». В то же время на СФ осталось только три такие лодки. Получается, что возможности по встрече авианосцев и конвоев вероятного противника на западном и северном стратегических направлениях ограничены. Также новые субмарины смогут держать под прицелом всю Европу, Атлантику и даже восточное побережье США.

Многоцелевые АПЛ проекта 971 «Щука-Б», которые есть в составе обоих флотов, все-таки больше подходят для охоты за атомными субмаринами противника, резюмировал эксперт.

Революционный «Ясень»

Сейчас в составе СФ числится многоцелевая АПЛ «Северодвинск» — головной корабль проекта 885 «Ясень». Она была принята на вооружение в 2014 году, после чего корабелы взяли небольшую паузу для того, чтобы обкатать технику. Однако в ближайшие два года ВМФ должны усилить еще несколько модифицированных кораблей проекта 885М «Ясень-М». При строительстве лодок, если их сравнивать с «Северодвинском», используют более современную элементную базу, а также улучшенное оборудование и материалы.

Их атомный реактор выполнен по новой технологии, при которой трубопроводы теплоносителя первого контура размещены в корпусе реактора. Такая компоновка значительно снижает вероятность аварий и радиоактивного облучения экипажа. Специально для лодок этого проекта создана уникальная многоцелевая информационно-управляющая система контроля уровня радиоактивного излучения и оповещения экипажа о его превышении.

Срок службы реактора без перезарядки составляет около 25–30 лет, что сравнимо со сроком эксплуатации субмарины.

Вооружен и очень опасен

С точки зрения проектирования архитектура корпуса «Ясеня» является революционной. Традиционно российские АПЛ создавались как двухконтурные — в них прочный корпус помещается внутри легкого. Однако «Ясень» имеет полуторный архитектурно-конструктивный тип — на большей части его длины располагаются однокорпусные участки.

Еще одна особенность — в расположении восьми 533-мм торпедных аппаратов за отсеком центрального поста. Из них можно стрелять как торпедами, включая противолодочные, так и ракетами. Это позволяет без проблем комбинировать вооружение.

Также у «Ясеня-М» есть 10 вертикальных шахт, в каждой из которых размещаются по несколько крылатых «Ониксов», «Цирконов» или «Калибров».

Последние — основа ударной мощи АПЛ. Они крайне эффективны при ударах не только по надводным, но и по наземным целям — дальность стрельбы составляет более 1,5 тыс. км. Эти ракеты громко заявили о себе после того, как ими были нанесены удары из Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии.

Противокорабельные (ПКР) сверхзвуковые «Ониксы» в первую очередь предназначены для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия, а также для ударов по наземным целям.

В перспективе лодки должны получить гиперзвуковые ПКР «Циркон». Эти ракеты могут разогнаться до 8 Махов и поразить цели на дальности до 500 км. Они пробьют любую противовоздушную оборону. Скорость в 2,5 Маха является предельной для современных средств ПВО, и противоракеты попросту не смогут догнать «Цирконы».

«Ясени-М» способны, не всплывая на поверхность, наносить удары по надводным кораблям и субмаринам вероятного противника, поражать стационарные наземные цели. А также скрытно устанавливать минные поля. Впрочем, АПЛ могут совершить ракетную атаку и в надводном положении, даже находясь на базе рядом с причальной стенкой.

Сейчас для подводного флота активно строятся наземная инфраструктура и вспомогательные суда. В частности, в Вилючинске для СФ заканчивается создание защищенного дока для погрузки баллистических ракет, а корабелы трудятся над транспортом вооружения «Академик Макеев».

Ранее «Известия» писали, что стратегические ракетоносцы проекта «Борей» отправят на Дальний Восток. Из восьми уже заложенных субмарин пять передадут ТОФу. Причем практически все они принадлежат новейшему проекту 995А «Борей-А». Таким образом, ВМФ начал восстанавливать дальневосточный подводный ядерный арсенал, который был фактически утрачен 30 лет назад.