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Форменное разнообразие: подводные лодки «Ясень» меняют внешний вид

Стало известно, как выглядят новейшие многоцелевые субмарины проекта 885М
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Форменное разнообразие: подводные лодки «Ясень» меняют внешний вид
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2020-04-04 14:55:01
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У ракетных «Ясеней» изменится внешний вид. Субмарина «Казань» проекта 885М получила ряд характерных отличий от головного корабля серии. Она стала короче, ее нос заострили, а количество торпедных аппаратов уменьшили. Кроме того, подлодку оснастили установками для защиты от боеприпасов противника. Такая же модернизация ждет все последующие АПЛ этой серии. Эксперты отмечают, что изменения габаритов ракетоносца говорят о том, что он как минимум получил более совершенную аппаратуру и оборудование.

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Сейчас в составе ВМФ числится многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) «Северодвинск» — головной корабль проекта 885 «Ясень». Она была принята на вооружение еще в 2014 году, после чего корабелы взяли небольшую паузу для того, чтобы обкатать технику и внести необходимые изменения в конструкцию.

Многоцелевая АПЛ проекта 885М «Казань» построена как раз с учетом доработок. Сейчас эта субмарина находится на государственных испытаниях, после завершения которых ее должны будут принять в состав ВМФ. Ожидается, что это произойдет до конца текущего года.

Как рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе, первая обновленная подлодка получила более заостренный нос. На многочисленных фотографиях «Казани» этого нельзя разглядеть, так как большая его часть скрывается под водой. Кроме того, на субмарине уменьшилось количество торпедных аппаратов (ТА) — с 10 до 8. Примечательно, что на проектах 885 и 885М впервые в практике отечественного кораблестроения ТА расположены не в носу корабля, а рядом с отсеком центрального поста.

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В носу ближе к отсеку центрального поста расположены пусковые установки для пуска противоторпед. Также у АПЛ увеличили габариты кормового оперения.

Ранее «Известия» писали, что длина подлодки сократилась на 10 м, а жилой отсек был урезан на 4 м. Эти изменения в конструкцию можно было внести за счет использования более совершенного и компактного радиоэлектронного вооружения и средств автоматизации.

«Северодвинск» был заложен в 1993 году, а техзадание на него утверждалось еще раньше. При строительстве субмарины использовали материалы и узлы, которые изначально предназначались для лодок 971-го и 949-го проектов, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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— С тех пор многое изменилось. Появились усовершенствованная гидроакустическая аппаратура и новая элементная база, — пояснил он. — И этим глупо было бы не воспользоваться при строительстве АПЛ. Например, изменение формы носа корабля может говорить о том, что в его оконечности разместили антенну более совершенного, но в то же время компактного гидроакустического комплекса.

Головная лодка проекта, как правило, отличается от последующих серийных, подчеркнул контр-адмирал, бывший командир АПЛ, Герой России Всеволод Хмыров.

— Это обычная практика, — рассказал «Известиям» эксперт. — Изменения направлены на улучшение характеристик, как отдельного оборудования, так и корабля в целом. В частности, пока строят серию, могут принять на вооружение новую систему, которая расширит возможности субмарины. Тогда проектант вместе с заказчиком — сейчас это Минобороны — вносят коррективы. Из-за этого могут меняться внешние габариты субмарины, но в целом проект не перерабатывается.

Ракетные «Ясени»

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Лодки проекта «Ясень-М» будут отвечать за борьбу с авианесущими группировками вероятного противника, следить за субмаринами противника, имеющими ядерное оружие, а также наносить удары по стратегически важным наземным объектам.

В проектах 885 и 885М применена смешанная система конструкции, когда легкий корпус «охватывает» только часть прочного в носовой части для снижения шумности. Он изготовлен из высокопрочной маломагнитной стали. Это позволяет «Казани» погружаться на глубину более 600 м, что делает ее практически недосягаемой для всех видов современного противолодочного оружия. Обычные АПЛ погружаются на 400 м.

Для стрельбы используют восемь вертикальных пусковых установок и ТА. В арсенале субмарины — самые современные российские крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Оникс».

Дальность стрельбы первых составляет более 1,5 тыс. км, что позволяет таким лодкам держать под прицелом территории, удаленные от морского или океанического побережья. «Ониксы» предназначены для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия, а также для ударов по наземным целям.

лодка
лодка подлодка
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В перспективе лодка сможет использовать гиперзвуковые «Цирконы». Они могут разогнаться до 8 Махов и поразить цели на дальности до 500 км. Скорость в 2,5 Маха является предельной для современных средств ПВО, что позволит ракетам преодолевать любую оборону. Также лодка может взять на борт противолодочные торпеды, которые будут нужны для уничтожения субмарин противника.

Реактор АПЛ изготовлен по новой технологии: внутри его корпуса размещены трубопроводы теплоносителя первого контура. Такая компоновка считается инновационной, так как значительно снижает вероятность аварий и радиоактивного облучения экипажа. Без перезарядки реактор может проработать 25–30 лет, что сопоставимо со сроком службы самой субмарины. Это серьезно упростит ее эксплуатацию.

Западные аналитики часто сравнивают «Ясень» по боевым возможностям с американскими подводными лодками типа «Морской волк» (Sea Wolf). Их построено всего три — по финансовым соображениям от проекта решили отказаться. «Морские волки» оказались самыми дорогими субмаринами из всех построенных ранее для ВМС США.

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