Первого фигуранта дела о покушении на Соловьева арестовали

Неонациста Василия Стрижакова, задержанного в составе группы, готовившей покушение на российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева, арестовали. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда 26 апреля.

Известно, что мужчина является инвалидом II группы, у него есть дочь на иждивении. Срок предварительного следствия продлен до сентября.

Ранее в этот день сообщалось, что Стрижаков был дважды судим. Один раз — за наркотики, второй — по делу о покушении на убийство. В обоих случаях его направляли на принудительное лечение. Известно, что у мужчины 1984 года рождения среднее образование, он в разводе.

По данным «Известий», всего неонацистов было шестеро. Один при задержании выпрыгнул из окна и сломал обе ноги, его арестовывать пока не будут.

Накануне сообщалось о задержании шести фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева. В ходе обысков у злоумышленников было изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическая литература.

Отмечалось, что задержанные являются гражданами России, действовавшими по специальному заданию Службы безопасности Украины. На допросе они сознались, что планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, президент России Владимир Путин заявил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. К нему западные страны решили прибегнуть, по мнению главы государства, после проигрыша в информационной войне.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что готовившие нападение на Соловьева вели за ним слежку.

Ведущий ничего об этом не знал, но предположил, что таков был личный заказ президента Украины Владимира Зеленского. Соловьев поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.

Также стало известно, что задержанные неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, а также телеведущих Ольги Скабеевой, Евгения Попова и Тиграна Кеосаяна.