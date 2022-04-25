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По делу о подготовке убийства Соловьева задержали шесть человек

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Следственным комитетом (СК) РФ задержаны шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«В ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста следователями Главного следственного управления Следственного комитета России совместно с ФСБ России установлены лица, осуществлявшие приготовление к его убийству», — говорится в сообщении.

Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины Соловьева. Шесть соучастников преступления являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»).

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, а также оружие, боеприпасы и наркотики.

Кроме того, следствием изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления.

«Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 пп. «б, е ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. <...> Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте», — заявили в СК РФ.

Ранее в этот день о том, что ФСБ пресекла деятельность планировавшей убийство российского журналиста террористической группы, сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.

По словам российского лидера, подготовка убийств российских журналистов — это террор. Он отметил, что поскольку Запад проиграл на информационном поле, то перешел к террору, к подготовке убийств российских журналистов.

новость дополняется

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