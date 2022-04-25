ФСБ пресекла деятельность готовивших убийство журналиста РФ террористов

ФСБ пресекла деятельность планировавшей убийство российского журналиста террористической группы. Об этом 25 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских журналистов», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, подготовка убийств российских журналистов — это террор. Он добавил, что поскольку Запад проиграл на информационном поле, то перешел к террору, к подготовке убийств российских журналистов.

Как отметили в ЦОС ФСБ, задержаны неонацисты, члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, планировавшие по заданию Киева убить журналиста Владимира Соловьева. Задержанные дают признательные показания, возбуждено уголовное дело.

Также в ходе выступления Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете. Он поручил незамедлительно реагировать на распространение в Сети призывов к незаконным акциям.

14 апреля, в МВД РФ сообщили, что за месяц с начала спецоперации по защите Донбасса число фейков о возможных терактах в РФ выросло более чем в три раза, до 2172.

22 апреля российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что очерняющая Россию политика Запада является попыткой скрыть свои грехи и освободиться от чувства вины за собственные ошибки в прошлом. Дипломат напомнил о «тотальном геноциде коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты» и о «позорной и кровавой истории колониализма» Британской империи, убившей, поработившей и замучившей миллионы людей.

Антироссийские фейки активно создаются западными странами. В частности, 2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео якобы о преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера Владимира Путина, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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