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Посол РФ в Канаде назвал причину «очернения» России Западом

Степанов назвал очернение России попыткой Запада избавиться от вины за прошлое
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Очерняющая РФ политика Запада является попыткой скрыть свои грехи и освободиться от чувства вины за собственные ошибки в прошлом. Такую точку зрения в пятницу, 22 апреля, высказал российский посол в Канаде Олег Степанов.

Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция
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«Мы понимаем, что на философском уровне очернение России проистекает не просто из стратегических потребностей пропаганды и информационной войны. Оно глубоко укоренилось в самых дальних уголках западной души. Всякий раз обвиняя Россию в совершении военных преступлений, Запад стремится скрыть собственные грехи и освободиться от груза вины за свое темное прошлое. Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале», — ответил Степанов на материал одной из канадских газет, выпустившей материл с обвинениями в адрес Советского Союза и России.

Посол напомнил о «тотальном геноциде коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты» и о «позорной и кровавой истории колониализма» Британской империи, убившей, поработившей и замучившей миллионы людей. По его мнению, ложь о Красной армии распространяла еще «нацистская пропагандистская машина Геббельса», теперь же этим занимается американская военная разведка и ЦРУ.

«Такие измышления стали частью информационно-психологических операций и пропагандистской политики, направленной на дегуманизацию и демонизацию России и русских в разворачивавшейся холодной войне», — цитируют посла «РИА Новости».

Он отметил, что такие фейки пытаются фальсифицировать историю России в глазах канадцев.

«С другой стороны, мы также знаем, что народ Канады, чьи деды воевали вместе с моими соотечественниками ради освобождения мира от нацизма, вдумчив и... способен отличить правду от лжи», — выразил надежду Степанов.

Антироссийские фейки активно создаются западными странами. В частности, 2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче под Киевом. Тогда в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео якобы о преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что ситуация в Буче является психологической спецоперацией Великобритании. По словам российского лидера Владимира Путина, Лукашенко передал ему документы, разоблачающие этот фейк.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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