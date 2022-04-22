Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция

Порядка 767 тыс. беженцев въехали в Румынию с 24 февраля, за последние сутки — более 7,6 тыс., сообщили в пограничной полиции.
Более половины россиян — 53% участников соцопроса — считают события спецоперации самыми важными за неделю, следует из результатов исследования Фонда «Общественное мнение». На втором месте — события вокруг российского крейсера «Москва»
, а также новости о динамике цен
. Третьими оказались антироссийские санкции.
Курс доллара на открытии торгов вырос на 0,86%, до 75,43 рубля, курс евро — на 0,37%, до 80,5 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук дает показания в ходе многочисленных допросов, заявил
секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он не исключил возможность обмена Медведчука, однако сначала Киев намерен получить от него всю информацию — «что происходило, с кем он работал, как он зарабатывал».
ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя с использованием заминированного автомобиля. По данным Центра общественных связей ведомства, у задержанных изъяты, в частности, два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», три гранатомета и взрывчатка.
Российские военные эвакуировали беженцев из города Изюм в Харьковской области подальше от обстрелов. До этого они жили в помещении бывшего детского сада в прифронтовом районе. Подробнее — в материале корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.
Cервис фанатской подписки OnlyFans
приостановил обслуживание аккаунтов авторов контента из России.
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 547 мирных жителей, в числе которых 91 ребенок, передает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали почти 21,6 тыс. человек.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что в пятницу, 22 апреля, эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам проводиться не будет.
Поселок Розовка Запорожской области стал первым освобожденным населенным пунктом Украины, жители которого инициировали выход из состава страны. «Фактор Розовки» в будущем может запустить процедуру изменения границ, что вызывает беспокойство у Киева, сказал «Известиям» политолог Андрей Суздальцев.
Подробнее о событиях в запорожском поселке и том, как они будут развиваться дальше, читайте в нашем материале «Время смелых: запорожский поселок отрекся от Украины»
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Четыре мирных жителя ДНР пострадали при обстрелах со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства республики в СЦКК за сутки. Всего зафиксирован 21 факт ведения огня по восьми населенным пунктам: Александровке, Гольмовскому, Горловке, Донецку, Еленовке, Железной балке, Минеральному и Ясиноватой.
Украина рассчитывает вступить в Евросоюз в 2024 году, заявила первый вице-премьер, министр экономики страны Юлия Свириденко.
Украинские войска дважды обстреляли территорию ЛНР за сутки, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Под огонь попали населенные пункты Донецкий и Фрунзе. В результате обстрелов пострадала одна женщина.
Австралия ввела санкции против 147 россиян. По данным агентства AAP, в «черном списке» оказались более 140 сенаторов. Кроме того, в нем оказался глава МИД РФ Сергей Лавров.
Полное эмбарго на поставки российского газа пока не обсуждается, заявил французский президент Эммануэль Макрон. «Нефть и топливо уже затрагиваются, но газ пока нет. Мы знаем сложности, которые это повлечет», — сказал он в интервью Corriere della Sera.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил в беседе с газетой El País, что между государствами-членами ЕС нет единого мнения по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
На фоне украинских событий Япония, которая присоединилась к санкциям против Москвы, впервые за 19 лет обозначила
южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Такая формулировка содержится в «Синей книге по дипломатии», в которой закреплены основные вехи внешнеполитической деятельности страны.
Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как российские военные доставили гуманитарную помощь в одно из сел ЛНР. В составе продуктовых наборов — растительное масло, чай, макароны, тушенка, рис.
Следственный комитет РФ откроет круглосуточную горячую линию для беженцев с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины. По последним данным, с начала спецоперации в Россию прибыли почти 900 тыс. человек.
Президент РФ Владимир Путин накануне приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Этот объект — «мощная крепость, которую невозможно полностью разрушить бомбардировками с воздуха в силу наличия подземных сооружений глубокого заложения», объяснил «Известиям» военный эксперт Василий Кашин.
Подробнее о ходе спецоперации читайте в нашем материале «Повысить давление: войска РФ готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе»
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