Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция

Российские войска готовятся ввести в бой на территории Донбасса основные силы в рамках специальной военной операции по его защите. В Киеве полагают, что спецоперация продлится еще несколько месяцев даже в том случае, если западные страны предоставят ей необходимое вооружение. Тем временем жители освобожденного поселка в Запорожской области инициировали выход из состава Украины. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».