МИД Чили продолжит искать пропавшего в Харькове журналиста Лиру Лопеса

Поиски пропавшего в Харькове журналиста Гонсало Лиру Лопеса продолжаются. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в министерстве иностранных дел Чили.

«МИД через Генеральное консульское управление и представительства в Польше и Москве предпринимает все возможные шаги для установления местонахождения и состояния здоровья чилийца Гонсало Лиры Лопеса, с которым была потеряна связь на Украине», — заявили «РИА Новости» во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне чилийский МИД сообщил, что Лира Лопес, критиковавший Киев, перестал выходить на связь в Харькове. Отмечается, что близкие потеряли с ним контакт 15 апреля. Лопес незадолго до исчезновения в одном из сообщений в Twitter написал, что его может задержать Службой безопасности Украины (СБУ).

21 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что журналист всегда находился в гуще событий, — сначала в Киеве, затем в Харькове, и «честно и со знанием дела рассказывал о подоплеке кризиса… своими видеоблогами он многим на Западе открыл глаза».

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