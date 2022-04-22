Прямой эфир
Мир
МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд
Мир
В Германии предрекли рекордную плату за российские энергоресурсы
Общество
Росавиация призвала авиаперевозчиков подготовиться к полетам без GPS
Мир
Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации в Николаевской области
Мир
Антонов сообщил о намерении РФ получить подтверждение безъядерного статуса Украины
Мир
Захарова обвинила США в раскачивании ситуации в сфере международной безопасности
Общество
В Россию из ДНР и ЛНР эвакуировали более 150 тыс. детей
Мир
Ле Пен проиграла дебаты Макрону перед вторым туром выборов во Франции
Экономика
Лондон выпустил лицензию на платежи за газ Газпромбанку и его дочкам
Мир
Пентагон поставит на Украину сверхновые беспилотники Phoenix Ghost
Мир
Над Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики
Сюжет:

МИД Чили продолжит искать пропавшего в Харькове журналиста Лиру Лопеса

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поиски пропавшего в Харькове журналиста Гонсало Лиру Лопеса продолжаются. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в министерстве иностранных дел Чили.

Повысить давление: войска РФ готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе
По мнению военных экспертов, в ближайшие дни интенсивность боевых действий будет возрастать

«МИД через Генеральное консульское управление и представительства в Польше и Москве предпринимает все возможные шаги для установления местонахождения и состояния здоровья чилийца Гонсало Лиры Лопеса, с которым была потеряна связь на Украине», — заявили «РИА Новости» во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне чилийский МИД сообщил, что Лира Лопес, критиковавший Киев, перестал выходить на связь в Харькове. Отмечается, что близкие потеряли с ним контакт 15 апреля. Лопес незадолго до исчезновения в одном из сообщений в Twitter написал, что его может задержать Службой безопасности Украины (СБУ).

21 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что журналист всегда находился в гуще событий, — сначала в Киеве, затем в Харькове, и «честно и со знанием дела рассказывал о подоплеке кризиса… своими видеоблогами он многим на Западе открыл глаза».

Накануне, поддерживавшего российскую спецоперацию блогера Валерия Кулешова, убили в украинском городе Херсон. Мужчину нашли мертвым в машине около подъезда дома по улице Калиша в Шуменском микрорайоне в среду утром. Отмечается, что при осмотре тела были зафиксированы огнестрельные ранения.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022