Прямой эфир
Сюжет:

Министр обороны Украины назвал сроки завершения спецоперации РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская спецоперация по защите Донбасса продлится еще несколько месяцев, даже при условии, что страна получит запрашиваемое вооружение. Такое мнение он выразил в четверг, 21 апреля, в интервью газете The Wall Street Journal.

Повысить давление: войска РФ готовятся ввести в бой основные силы в Донбассе
По мнению военных экспертов, в ближайшие дни интенсивность боевых действий будет возрастать

По его словам, Украине необходимо тяжелое вооружение, и он уверен, что разные страны могут предоставить его быстро, для этого «нужна только воля».

«Нам также нужно тотальное глобальное эмбарго на российские нефть и газ. Нам нужны настоящие санкции против российской банковской системы и торговли», — добавил министр.

Глава украинского оборонного ведомства уверен, что тогда Россия «покинет Украину через несколько месяцев», в противном же случае «война затянется».

Ранее в этот день директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что одним из условий завершения специальной операции России по защите мирного населения Донбасса является устранение угроз освоения Украины Североатлантическим альянсом. В числе других условий он назвал выполнение задач России по защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик и демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса может быть завершена в обозримом будущем, а РФ надеется достичь целей военной операции в ближайшие дни.

7 марта Песков отмечал, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ЛНР и ДНР, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022