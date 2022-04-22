Министр обороны Украины назвал сроки завершения спецоперации РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российская спецоперация по защите Донбасса продлится еще несколько месяцев, даже при условии, что страна получит запрашиваемое вооружение. Такое мнение он выразил в четверг, 21 апреля, в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, Украине необходимо тяжелое вооружение, и он уверен, что разные страны могут предоставить его быстро, для этого «нужна только воля».

«Нам также нужно тотальное глобальное эмбарго на российские нефть и газ. Нам нужны настоящие санкции против российской банковской системы и торговли», — добавил министр.

Глава украинского оборонного ведомства уверен, что тогда Россия «покинет Украину через несколько месяцев», в противном же случае «война затянется».

Ранее в этот день директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что одним из условий завершения специальной операции России по защите мирного населения Донбасса является устранение угроз освоения Украины Североатлантическим альянсом. В числе других условий он назвал выполнение задач России по защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик и демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса может быть завершена в обозримом будущем, а РФ надеется достичь целей военной операции в ближайшие дни.

7 марта Песков отмечал, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ЛНР и ДНР, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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