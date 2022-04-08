Песков надеется на завершение операции по защите Донбасса в обозримом будущем

Специальная военная операция по защите Донбасса может быть завершена в обозримом будущем. Об этом 8 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал фразу, озвученную ранее в интервью британскому телеканалу Sky News. Так, накануне Песков сообщил, что РФ надеется достичь целей военной операции в ближайшие дни.

В ответ на вопрос, действительно ли счет идет на дни, пресс-секретарь отметил, что речь идет об обозримом будущем.

«Операция продолжается, цели достигаются, ведется предметная работа, как по линии военных, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави», — уточнил Песков.

6 апреля Песков заявил, что процесс переговоров России и Украины продолжается, но «идет вязко».

5 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинская сторона пытается прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной, последний на сегодняшний день, очный раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила от лица страны, что надеется на осознание Киева неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины.

7 марта Песков отмечал, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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