Прямой эфир
Общество
Кожный тест на клеточный иммунитет к коронавирусу признали безопасным
Мир
Бастрыкин поручил расследовать провокацию ВСУ в Краматорске
Общество
Гражданскую панихиду по Жириновскому продлили из-за большого количества людей
Мир
В ЕК заявили о создании платформы для совместных закупок газа странами Евросоюза
Интернет
Госдума снизит налоги на интеллектуальную собственность
Экономика
Минтруд предложил упростить назначение детских выплат для безработных
Экономика
Мировые цены на продовольствие достигли рекорда за всю историю
Мир
В Болгарии заявили об отсутствии планов высылать посла России
Мир
В офисе Зеленского сообщили о получении тяжелого вооружения от Запада
Экономика
Япония объявила о дополнительных санкциях против России 
Мир
Евросоюз расширил черный список в отношении России и Белоруссии
Сюжет:

Песков надеется на завершение операции по защите Донбасса в обозримом будущем

Песков: специальная военная операция на Украине может быть завершена в обозримом будущем
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите Донбасса может быть завершена в обозримом будущем. Об этом 8 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

Представитель Кремля прокомментировал фразу, озвученную ранее в интервью британскому телеканалу Sky News. Так, накануне Песков сообщил, что РФ надеется достичь целей военной операции в ближайшие дни.

В ответ на вопрос, действительно ли счет идет на дни, пресс-секретарь отметил, что речь идет об обозримом будущем.

«Операция продолжается, цели достигаются, ведется предметная работа, как по линии военных, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави», — уточнил Песков.

6 апреля Песков заявил, что процесс переговоров России и Украины продолжается, но «идет вязко».

5 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинская сторона пытается прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной, последний на сегодняшний день, очный раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила от лица страны, что надеется на осознание Киева неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины.

7 марта Песков отмечал, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022