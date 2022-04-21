МИД РФ назвал устранение угроз освоения Украины НАТО условием завершения спецоперации

Устранение угроз освоения Украины Североатлантическим альянсом — это одно из условий завершения специальной операции России по защите мирного населения Донбасса. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — указал политик в беседе с ТАСС.

По его словам, спецоперация развивается согласно первоначальному плану.

«Все ее цели будут достигнуты», — подытожил Полищук.

Ранее, 8 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса может быть завершена в обозримом будущем, а РФ надеется достичь целей военной операции в ближайшие дни.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила от лица страны, что надеется на осознание Киева неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины.

7 марта Песков отмечал, что для прекращения спецоперации по защите Донбасса Киев должен выполнить требования Москвы, касающиеся нейтрального статуса Украины, а также признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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