Войска России и народных республик Донбасса продолжают наступать. Как сообщили 21 апреля в Минобороны РФ, в результате стремительных действий штурмовых отрядов удалось взять населенный пункт Кременная без серьезных разрушений инфраструктуры и жилых домов. Российские вооруженные силы наносят удары по военным объектам на передовой и в тылу. По мнению экспертов, достигнуто продвижение по ряду направлений, однако основные силы еще не введены в бой, и интенсивность боевых действий будет возрастать.

Про движение

Российские вооружённые силы продолжили удары по военным объектам Украины на передовой и в тылу.

Ракетные войска и артиллерия за ночь и день нанесли более 1450 ударов по военным объектам Украины. Только в районах Черкасского и Александровки в результате заявлено уничтожение до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей.

— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. — В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.

За день и ночь оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 84 объекта. Среди них 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево и два склада ракетно-артиллерийского вооружения у города Запорожье.

Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки 14 беспилотных летательных аппаратов противника. В районе Донецкого средства ПВО сбили в воздухе украинскую тактическую ракету «Точка-У».

Повысить давление 1 Обломки сбитой украинской ракеты «Точка-У» Фото: РИА Новости

— Судя по всему, российские войска сейчас находятся на ранней стадии новой наступательной операции в Донбассе, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — Достигнуто продвижение по ряду направлений . Но судя по тому, что мы видим, основные силы в действие еще не введены. Зафиксировано и доказано фотоматериалами взятие и вхождение российских и союзных вооруженных сил в населенные пункты, в которых их раньше не было. К заявлениям надо относиться аккуратно, но есть факты, признаваемые обеими сторонами. Исходя из этого можно сказать: имеет место достаточно заметное продвижение российских и союзных войск. Видимо, интенсивность боевых действий будет возрастать в ближайшие дни.

21 апреля президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, где укрываются формирования боевиков. Глава государства поручил надежно заблокировать все выходы из этого объекта.

По мнению Василия Кашина, решение заблокировать оставшиеся в промзоне «Азовстали» силы связаны с тем, что ее штурм неизбежно сопровождался бы потерями.

— Этот объект представляет из себя мощную крепость, которую невозможно полностью разрушить бомбардировками с воздуха в силу наличия подземных сооружений глубокого заложения. Исходя из этого взятие этой крепости измором и путем постоянных бомбардировок без штурма, наверное, является предпочтительным вариантом, — пояснил эксперт.

С особой жестокостью

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев 21 апреля заявил о зафиксированных фактах бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. По его словам, в Запорожье сотрудники СБУ привлекают вооруженные бандитские группировки для запугивания местных жителей, которых считают недостаточно «патриотичными».

— С этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе в период действия комендантского часа, а также им предоставлена «полная свобода действий» в отношении населения. Зная о своей безнаказанности, боевики проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей, — сказал Михаил Мизинцев. — Международные организации, в том числе Международный Комитет Красного Креста (румынское отделение) приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов. Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

Повысить давление 2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk

Генерал предупредил о провокации, которую, по данным российских военных, готовят в поселке Воскресенское Николаевской области.

— По указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191 батальона 123 бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны. Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей «о злодеяниях русских» в ближайшее время планируется распространить через «объективные» и «независимые» западные СМИ при полном одобрении ваших же кураторов, находящихся в Киеве , — заявил Мизинцев.

Начальник НЦУО привел данные об эвакуированных: за сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса были вывезены 14 877 человека, в том числе 2 288 детей . Всего с начала операции в Россию эвакуировали 908 907 человек, из которых 166 049 детей.

Удержали рубеж

В Минобороны России 21 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Отдельная мотострелковая бригада под командованием полковника Азатбека Омурбекова в ходе наступательных боев уничтожила до батальона боевиков и более 40 единиц техники. Противостоящее мотострелкам украинское подразделение полностью утратило боевую способность и больше не принимало участия в боевых действиях. За три недели на занятом рубеже бригадой было отражено более 50 атак с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелой артиллерии.

— Надежно выстроенные оборонительные позиции и принимаемые решения полковника Азатбека Омурбекова, обеспечили контроль одного из основных направлений, — рассказали в российском Минобороны.

Повысить давление 3 Фото: РИА Новости

В ходе наступления расчет стартовой ракетной батареи лейтенанта Алексея Зеленского одним из ударов поразил командный пункт украинской группировки. Там же были уничтожены два вертолета, восемь топливозаправщиков и 23 боевика , а также выведены из строя три вертолета и ранены 30 около военнослужащих.

— Во время удара были уничтожены наиболее важные объекты противника и значительно снижен его боевой потенциал, — отметили в Минобороны.