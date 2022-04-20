Гуманитарный разговор: ждать ли «пасхального перемирия» на Украине

Украину покинули почти 5 млн человек с начала военной операции России. Об этом 19 апреля членам Совбеза ООН сообщил глава Международной организации по миграции Антонио Виторино. Главной темой заседания стала гуманитарная обстановка — разговор шел в том числе и о перемирии, к которому до этого призвал генсек ООН. Представитель РФ на этой встрече Дмитрий Полянский дал понять, что на прекращение огня Россия не пойдет. Тем временем мирные переговоры между двумя странами фактически заморожены. А это значит, что теперь урегулирование зависит исключительно от хода боевых действий, считают в экспертном сообществе.

Выше прогнозов

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине началось 19 апреля в Нью-Йорке. Его созвали по инициативе Великобритании, которая в апреле занимает пост председателя СБ. Главной темой стала гуманитарная обстановка в стране.

В начале встречи с докладами по видеосвязи выступили замглавы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Келли Клеменс и гендиректор Международной организации по миграции Антонио Виторино — они информировали членов Совета о текущей ситуации с беженцами из Украины.

Члены СБ выступали с акцентом как раз на этих вопросах — обвинения и призывы в адрес Москвы звучали, но, по сравнению с другими встречами Совета, в этот раз их было чуть меньше. Российский представитель — первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский — выступал шестым. Он рассказал о том, сколько беженцев с Украины с 2014 года приняла Россия, — их, по его словам, 2,5 млн человек.

Свою речь дипломат адресовал, в первую очередь, западным странам. Он обвинил их в том, что они используют Украину в собственных целях.

— Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — сказал дипломат.

Дмитрий Полянский также заявил, что призывы прекратить огонь направлены лишь на то, чтобы «дать передышку» Киеву.

— Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение, — сказал он.

Гуманитарный разговор 1 Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Еще месяц назад ООН назвала ситуацию с беженцами из Украины «самым быстрорастущим [таким] кризисом со времен Второй мировой войны»: по ее оценке от 20 марта, внутри страны в помощи и защите будут нуждаться 12 млн человек и еще 4 млн человек понадобится поддержка в соседних странах. К 18 апреля реальные цифры даже превзошли этот прогноз: в то время как, по данным УВКБ ООН (здесь и далее), с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию, число перемещенных лиц внутри страны составило более 7 млн, за рубеж бежали уже 4,98 млн человек (эту информацию на Совбезе привел Антонио Виторино).

Больше всего беженцев принимает Польша — там зарегистрировали 2,8 млн человек (самый пик пришелся на 6 марта, когда в страну въехали 140,8 тыс.); затем идут Румыния (750,6 тыс.), Россия (535,8 тыс.), Венгрия (465,5 тыс.), Молдавия (425,2 тыс.), Словакия (339,6 тыс.) и Белоруссия (23,6 тыс.).

— Гуманитарная ситуация на территории Украины становится все более тяжелой и отчаянной, — сказали «Известиям» в Международном Комитете Красного Креста (МККК), который работает в зоне конфликта. — Дома превратились в руины. Семьи часами прячутся под землей в поисках безопасности. У сотен тысяч людей почти нет еды, воды, тепла, электричества и медицинской помощи. МККК активно расширяет свою деятельность с тем, чтобы удовлетворить насущные потребности людей, пострадавших от конфликта. Мы проработали на территории Украины восемь лет, и сейчас эта работа не остановится.

По данным организации, с 24 февраля в страну привезли более 700 тонн медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости; МККК направил в регион 140 дополнительных сотрудников — сейчас их там около 800 человек, которые работают в 10 разных локациях; за это время удалось помочь 145 тыс. человек в 75 больницах.

Споры о коридорах

С начала военной операции остро встал вопрос гуманитарных коридоров, по которым люди могут безопасно покинуть места боевых действий. Первые такие маршруты удалось согласовать в начале марта — с того момента стороны начали договариваться по этому вопросу. 19 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что согласовать очередной маршрут не удалось, поэтому гуманитарных коридоров нет уже третий день. Она обвинила российских военных в том, что они не дали эвакуировать жителей из Мариуполя в Бердянск, который расположен в Запорожье и находится под контролем РФ с 28 февраля.

«Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината «Азовсталь» для женщин, детей и других гражданских лиц (Этот завод находится в Мариуполе, российская сторона заявляла, что там заблокированы украинские военные, — им предложили сдаться. — «Известия»)», — написала вице-премьер днем ранее.

Представители РФ, в свою очередь, сообщают об обратном: по словам главы Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, «ежедневно с 10:00 мск российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России»

Гуманитарный разговор 2 Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

«Из десяти заявленных украинской стороной на текущие сутки гуманитарных коридоров на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях в сторону России нет ни одного», — сказал он 18 апреля.

На следующий день Михаил Мизинцев обратился «к представителям киевской власти» и потребовал от них «принять все меры для освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры» мирных жителей, если они есть на заводе «Азовсталь».

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР, из подвала в районе проходной «Азовстали», а не с самого завода вышли 120 мирных жителей. До этого представители частично признанной республики заявляли, что информация о мирных жителях на комбинате не подтвердилась и гумкоридором оттуда никто не воспользовался.

Тем временем еще накануне встречи Совбеза генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны с 21 апреля установить перемирие — на четыре дня, «в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья», когда православные христиане будут отмечать Пасху.

«Во-первых, это безопасный проход всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации, в координации с Международным комитетом Красного Креста, — сказал генсекретарь. — Во-вторых, помимо уже проводимых гуманитарных операций, пауза позволит обеспечить безопасную доставку необходимой для спасения жизней гуманитарной помощи населению в наиболее пострадавших районах — Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске».

Гуманитарный разговор 3 Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

— Мы находимся в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта, — сообщили «Известиям» в МККК. — Мы призываем обеспечить защиту гражданских лиц, где бы они ни находились. У них должна быть возможность покинуть места боевых действий с официальным соглашением о безопасном проходе или без него. Гражданские лица, решившие остаться в таких местах, должны быть защищены в той же мере. Люди, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях — больные и раненые — тоже должны быть под защитой.

В экспертном сообществе отмечают, что без согласия конфликтующих сторон ООН практически ничего не может сделать.

— Поскольку участник конфликта — Россия, у которой есть право заблокировать любое решение, то трудно себе представить какую-либо форму гуманитарной работы, которая бы устроила всех, — сказал «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Могут принимать какие-то заявления, как то было в Генассамблее, но прикладного значения они иметь не будут.

Замороженный диалог

19 апреля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замглавы всемирной организации Мартин Гриффитс работает с Россией и Украиной над созданием «гуманитарных пауз». Сам Мартин Гриффитс до этого рассказал: он предложил обеим сторонам встретиться под эгидой ООН, чтобы обсудить гуманитарные вопросы — «особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов».

О реакции Украины на это предложение неизвестно. Россия публично ответила на него отказом. Как сказал 18 апреля в эфире «Соловьев LIVE» Дмитрий Полянский, такой разговор возможен, только «если будут перспективы каких-либо договоренностей между» Москвой и Киевом, которых он «лично сейчас не видит, особенно в нынешней ситуации».

Переговоры РФ и Украины продолжаются с конца февраля — последний контакт, после которого можно было говорить о каком-то прогрессе, состоялся 29 марта в Стамбуле. Тогда стороны обнародовали конкретные предложения украинской стороны по возможному соглашению. Однако три недели спустя риторика вокруг этого диалога приняла другое — пессимистичное — направление.

Гуманитарный разговор 4 Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Так, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNNот 18 апреля сказал, что шансы на успех «уменьшаются с каждым днем». «Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — отметил он тогда.

На следующий день советник Офиса президента член украинской делегации Михаил Подоляк в беседе с Reuters сообщил, что диалог фактически приостановлен. «Трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры», — сказал он, отметив, что ситуацию осложнила осада российскими войсками города Мариуполь. По его словам, Россия «делает серьезную ставку» на вторую фазу наступления. О начале следующей стадии российской операции 19 апреля в интервью India Today заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— К сожалению, ситуация дошла до стадии, когда все определяет исключительно логика боевых действий, — отмечает Федор Лукьянов. — И, конечно, никто ничего не будет останавливать, когда идут ожесточенные бои и Россия меняет тактику, готовя серьезное наступление. В таких условиях никто никаких гуманитарных пауз не объявляет.

Что касается переговоров, то они фактически прекратились после Стамбула: обе стороны исходят из того, что иного решения, кроме военного, нет; западные партнеры Украины тоже пришли к этому выводу и этого не скрывают, поэтому никакие гуманитарные и дипломатические инициативы на данном этапе невозможны, резюмировал эксперт.

По данным Верховного комиссариата ООН по правам человека от 17 апреля, с 24 февраля на Украине погибли 2072 человека, из которых в Донбассе — 732 человека.