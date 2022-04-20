«Хочется, чтоб мальчики, когда вернутся, сказали: «Спасибо, старались»

Города Донбасса продолжают подвергаться ежедневным массированным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. За последние семь дней, по сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в республике погибли шесть мирных жителей, ранения получили 34 человека, из них трое детей. На северном направлении под непрекращающимся огнем находится город Ясиноватая, бьют по нему из Авдеевки. В Донецке более всего страдает Петровский район на западной оконечности города, а также поселок Александровка. В Макеевке 18 апреля под залп «Градов» попала маршрутка с пассажирами. 17 апреля над Харцызском силами ПВО была сбита «Точка-У», вследствие падения осколков которой уничтожены девять домов, ранен мужчина. 19 апреля МИД России объявил о начале новой фазы спецоперации, целью которой является освобождение Донбасса. От ее хода будет зависеть безопасность прифронтовых городов и поселков, которые восемь лет ждут, когда к ним вернется мир. О том, как живет сегодня ДНР, — в репортаже «Известий».

Маршрут №34

Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая день за днем сотрясаются от непрекращающихся разрывов. Главный вопрос, который задают местные жители: «Когда всё прекратится, когда наконец отбросят украинские войска?» Утром 19 апреля жители ДНР могли видеть в небе над головами российские штурмовики Су-25, которые отправлялись в сторону севера Донецкой области, потом возвращались обратно, а затем шли на новый заход. Впрочем, обстрелов со стороны мирных кварталов с украинской стороны это пока не уменьшило.

Попавшая 18 апреля под огонь «Градов» на трассе маршрутка (номер ее маршрута — 34) ехала из Макеевки в Ясиноватую. Пустили этот рейс после вынужденного перерыва три недели назад, чтобы связать друг с другом два города и разрушить ту блокаду, в которой оказалась Ясиноватая. В авто ехали одни женщины, две из них получили ранения. В сводках новость прошла почти незамеченной: уж больно много ЧП вокруг в последнее время. Сам маршрут после произошедшего опять закрыли, прифронтовая Ясиноватая вновь оказалась отрезанной от остальной территории.

Хочется, чтоб мальчики Дом в Ясиноватой, обстрелянный ВСУ из РСЗО «Град» Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Разрывы, пожары, повреждения коммуникаций у нас каждый день, — рассказал «Известиям» глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. — Максимальная пауза между обстрелами — три часа. При этом бьют только тяжелым — артиллерией, «Градами». Только за текущую неделю 150 строений пострадало. Вчера в многоэтажном доме крышу пробило, сам дом пошатнулся. А три дня назад удар пришелся по машиностроительному заводу, двое рабочих получили ранения, один — маляр-штукатур — погиб.

Герой Леонтьич

Александровка примыкает к Марьинке, которую силы ДНР штурмуют уже около месяца. Марьинка считается наиболее укрепленным форпостом ВФУ, сеть ее подземных дотов пытаются брать фактически в лоб. Результативность таких действий пока невысокая, о значительном продвижении на этом участке речи не идет.

Обстрелы Александровки, несмотря на отсутствие на ее территории воинских частей, не прекращаются. Она, как и Ясиноватая, тоже, по сути, блокирована.

— Проезд к нам из Донецка затруднен — слишком рискованно, — объясняет «Известиям» глава Александровки Константин Чалый. — Сегодня прилетели 122-миллиметровые мины, разбили пять жилых домов. Некоторые люди почти два месяца живут в бомбоубежище в подвале нашей школы. Линии ЛЭП непрерывно перебивает, проезд ремонтных бригад из города запрещен, и поселок совсем сидел бы без света, если бы не наш герой — электрик Леонтьич, который по собственной инициативе или по просьбам людей, не боясь снарядов, восстанавливает электричество.

Хочется, чтоб мальчики Представитель СЦКК ДНР фиксирует фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела частного жилого дома в поселке Александровка Донецкой области Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В середине марта Константин Чалый получил контузию: поехал осматривать поврежденные дома на окраине и попал под обстрел, снаряд разорвался в 20 м.

— Оглушило, присыпало землей, — вспоминает он. — Очнулся, кровь из носа идет. За три дня, в принципе, восстановился. А не ездить ведь нельзя! Девчат я своих туда не пошлю. Плюс гуманитарку надо развозить. Некоторые улицы совсем отрезаны от внешнего мира, магазинов нет, хлеба не купишь, а живут там одни старики. Сегодня вот 15 пайков удалось найти, вечером повезу.

Там же, на окраине, впритык к соседней Марьинке, где днем и ночью идут бои, живет фермер, который держит стадо коров, рассказывает Чалый. Просто так бросить всё и уехать он не может. Куда в этом случае девать животину? За последние полтора месяца ферму разбило, несколько раз снаряды падали в центре стада, коров разрывало на куски. Тех, что остались, не подоишь как следует — некому, работников почти нет. А еще нет воды — нечем поить. Из-за отсутствия света не помолоть корм. Выход остается один — под нож.

Капля в море

Донецк продолжает жить в режиме повышенной экономии потребления воды. Подача на весь город — раз в двое суток, на час-полтора. При этом, из-за низких объемов наполнения системы спасительная жидкость доходит далеко не до всех.

Хочется, чтоб мальчики Жители Мариуполя стоят в очереди за гуманитарной помощью Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Подачи из канала Северский Донец, который проходит по территории Украины, нет, — рассказывает «Известиям» генеральный директор предприятия «Вода Донбасса» Виталий Кижаев. — 22 февраля на одном из подъемов была перебита линия электропередачи, которая питала насосную станцию. Закачка воды с тех пор в нашу сторону прекращена.

Выход, который нашли, по словам Кижаева, — резервные водохранилища, они располагаются в ДНР. Но компенсировать они могут только самый минимум, пополнять эти резервуары неоткуда. В какой-то, тоже минимальной мере выручают подземные источники и городские ставки-пруды: из них можно качать техническую воду и разводить по районам в бочках. Понятно, что это капля в море, но хоть что-то. Город держится.

Город миллиона роз

Несмотря на боевые действия и постоянные угрозы, Донецк не прекращает благоустройство. Работники государственного коммунального предприятия «Зеленстрой», отвечающего за красоту и порядок на улицах, красят скамейки, высаживают цветы, подрезают розы — Донецк считается «городом миллиона роз».

— Жизнь продолжается, нельзя опускать руки, — говорит «Известиям» руководитель «Зеленстроя» по Ворошиловскому району Людмила Ярошенко. — А еще хочется, чтобы наши мальчики, когда вернутся, сказали нам: «Молодцы! Спасибо, старались!»

Хочется, чтоб мальчики Местные жители убирают мусор во дворе жилого дома в Волновахе, поврежденного в результате обстрела Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Из 100 человек сотрудников в штате с начала военной операции, по словам Людмилы, осталось 42 человека: кто-то эвакуировался, кого-то призвали на фронт, а кто-то уже погиб…

— Сажаем цветы сейчас — петунию, катарантус, портулак — рядом с нашим Театром оперы и балета, у Муздрамы, на бульваре Пушкина, на улице Артема, — перечисляет женщина. — На Чистый четверг запланировали высадку 400 кустов роз. Сейчас подрезаем еще 2 тыс., высаженных осенью. А всего у нас в районе их около 10 тыс. Хотя в этом году высадили меньше: питомник попал под обстрел, часть роз побило.

Позывной «Чешир»

В ДНР продолжается мобилизация. Один из тех, кого призвали в последние дни, — 31-летний Николай С. В армии он служил 12 лет назад. В последние годы работал массажистом, говорит, «более мирную профессию трудно представить».

— У меня в первые дни призвали двух братьев — старшего и брата-близнеца, — рассказывает «Известиям» Коля. — Думали, всех троих забирать не станут, но вот спустя полтора месяца пришли и за мной.

Службу Николай проходил когда-то в войсках ПВО в Одесской области, радиотелеграфистом. Делится, что в те годы и помыслить было сложно о нынешней конфигурации сил на фронтах, главным потенциальным противником рассматривался Запад, НАТО.

Хочется, чтоб мальчики Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В настоящее время Коля находится в учебке в одном из городов ДНР. В короткие сроки новобранцы должны свыкнуться здесь с новыми условиями жизни и армейскими порядками. Каждому необходимо придумать себе позывной, Николай выбрал «Чешир» («наиболее полно отражает мою внутреннюю суть»). Пять, десять, пятнадцать человек каждый день отправляют отсюда на фронт, столько же мобилизованных приходит с гражданки.

С братом-близнецом Николай на связи — тот принимает участие в боях. Недавно стало известно: брат сумел взять в плен нескольких солдат противника, награжден часами.

— Меня назначили связистом, буду работать с полевой рацией, — делится Коля. — Сейчас мы изучаем на полигоне азы тактики боя в городских условиях. Стараюсь всё впитывать, потому что понимаю: если попаду в настоящее пекло — шансов, как у новичка, может быть мало. Куда и когда отправят дальше — неизвестно. Приказ может прийти в любой момент.

Сергей Прудников, Донецк