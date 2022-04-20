«Хочется, чтоб мальчики, когда вернутся, сказали: «Спасибо, старались»
Города Донбасса продолжают подвергаться ежедневным массированным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. За последние семь дней, по сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в республике погибли шесть мирных жителей, ранения получили 34 человека, из них трое детей. На северном направлении под непрекращающимся огнем находится город Ясиноватая, бьют по нему из Авдеевки. В Донецке более всего страдает Петровский район на западной оконечности города, а также поселок Александровка. В Макеевке 18 апреля под залп «Градов» попала маршрутка с пассажирами. 17 апреля над Харцызском силами ПВО была сбита «Точка-У», вследствие падения осколков которой уничтожены девять домов, ранен мужчина. 19 апреля МИД России объявил о начале новой фазы спецоперации, целью которой является освобождение Донбасса. От ее хода будет зависеть безопасность прифронтовых городов и поселков, которые восемь лет ждут, когда к ним вернется мир. О том, как живет сегодня ДНР, — в репортаже «Известий».
Маршрут №34
Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая день за днем сотрясаются от непрекращающихся разрывов. Главный вопрос, который задают местные жители: «Когда всё прекратится, когда наконец отбросят украинские войска?» Утром 19 апреля жители ДНР могли видеть в небе над головами российские штурмовики Су-25, которые отправлялись в сторону севера Донецкой области, потом возвращались обратно, а затем шли на новый заход. Впрочем, обстрелов со стороны мирных кварталов с украинской стороны это пока не уменьшило.
Попавшая 18 апреля под огонь «Градов» на трассе маршрутка (номер ее маршрута — 34) ехала из Макеевки в Ясиноватую. Пустили этот рейс после вынужденного перерыва три недели назад, чтобы связать друг с другом два города и разрушить ту блокаду, в которой оказалась Ясиноватая. В авто ехали одни женщины, две из них получили ранения. В сводках новость прошла почти незамеченной: уж больно много ЧП вокруг в последнее время. Сам маршрут после произошедшего опять закрыли, прифронтовая Ясиноватая вновь оказалась отрезанной от остальной территории.
Дом в Ясиноватой, обстрелянный ВСУ из РСЗО «Град»
— Разрывы, пожары, повреждения коммуникаций у нас каждый день, — рассказал «Известиям» глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. — Максимальная пауза между обстрелами — три часа. При этом бьют только тяжелым — артиллерией, «Градами». Только за текущую неделю 150 строений пострадало. Вчера в многоэтажном доме крышу пробило, сам дом пошатнулся. А три дня назад удар пришелся по машиностроительному заводу, двое рабочих получили ранения, один — маляр-штукатур — погиб.
Герой Леонтьич
Александровка примыкает к Марьинке, которую силы ДНР штурмуют уже около месяца. Марьинка считается наиболее укрепленным форпостом ВФУ, сеть ее подземных дотов пытаются брать фактически в лоб. Результативность таких действий пока невысокая, о значительном продвижении на этом участке речи не идет.
Обстрелы Александровки, несмотря на отсутствие на ее территории воинских частей, не прекращаются. Она, как и Ясиноватая, тоже, по сути, блокирована.
— Проезд к нам из Донецка затруднен — слишком рискованно, — объясняет «Известиям» глава Александровки Константин Чалый. — Сегодня прилетели 122-миллиметровые мины, разбили пять жилых домов. Некоторые люди почти два месяца живут в бомбоубежище в подвале нашей школы. Линии ЛЭП непрерывно перебивает, проезд ремонтных бригад из города запрещен, и поселок совсем сидел бы без света, если бы не наш герой — электрик Леонтьич, который по собственной инициативе или по просьбам людей, не боясь снарядов, восстанавливает электричество.
Представитель СЦКК ДНР фиксирует фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела частного жилого дома в поселке Александровка Донецкой области
В середине марта Константин Чалый получил контузию: поехал осматривать поврежденные дома на окраине и попал под обстрел, снаряд разорвался в 20 м.
— Оглушило, присыпало землей, — вспоминает он. — Очнулся, кровь из носа идет. За три дня, в принципе, восстановился. А не ездить ведь нельзя! Девчат я своих туда не пошлю. Плюс гуманитарку надо развозить. Некоторые улицы совсем отрезаны от внешнего мира, магазинов нет, хлеба не купишь, а живут там одни старики. Сегодня вот 15 пайков удалось найти, вечером повезу.
Там же, на окраине, впритык к соседней Марьинке, где днем и ночью идут бои, живет фермер, который держит стадо коров, рассказывает Чалый. Просто так бросить всё и уехать он не может. Куда в этом случае девать животину? За последние полтора месяца ферму разбило, несколько раз снаряды падали в центре стада, коров разрывало на куски. Тех, что остались, не подоишь как следует — некому, работников почти нет. А еще нет воды — нечем поить. Из-за отсутствия света не помолоть корм. Выход остается один — под нож.
Капля в море
Донецк продолжает жить в режиме повышенной экономии потребления воды. Подача на весь город — раз в двое суток, на час-полтора. При этом, из-за низких объемов наполнения системы спасительная жидкость доходит далеко не до всех.
Жители Мариуполя стоят в очереди за гуманитарной помощью
— Подачи из канала Северский Донец, который проходит по территории Украины, нет, — рассказывает «Известиям» генеральный директор предприятия «Вода Донбасса» Виталий Кижаев. — 22 февраля на одном из подъемов была перебита линия электропередачи, которая питала насосную станцию. Закачка воды с тех пор в нашу сторону прекращена.
Выход, который нашли, по словам Кижаева, — резервные водохранилища, они располагаются в ДНР. Но компенсировать они могут только самый минимум, пополнять эти резервуары неоткуда. В какой-то, тоже минимальной мере выручают подземные источники и городские ставки-пруды: из них можно качать техническую воду и разводить по районам в бочках. Понятно, что это капля в море, но хоть что-то. Город держится.
Город миллиона роз
Несмотря на боевые действия и постоянные угрозы, Донецк не прекращает благоустройство. Работники государственного коммунального предприятия «Зеленстрой», отвечающего за красоту и порядок на улицах, красят скамейки, высаживают цветы, подрезают розы — Донецк считается «городом миллиона роз».
— Жизнь продолжается, нельзя опускать руки, — говорит «Известиям» руководитель «Зеленстроя» по Ворошиловскому району Людмила Ярошенко. — А еще хочется, чтобы наши мальчики, когда вернутся, сказали нам: «Молодцы! Спасибо, старались!»
Местные жители убирают мусор во дворе жилого дома в Волновахе, поврежденного в результате обстрела
Из 100 человек сотрудников в штате с начала военной операции, по словам Людмилы, осталось 42 человека: кто-то эвакуировался, кого-то призвали на фронт, а кто-то уже погиб…
— Сажаем цветы сейчас — петунию, катарантус, портулак — рядом с нашим Театром оперы и балета, у Муздрамы, на бульваре Пушкина, на улице Артема, — перечисляет женщина. — На Чистый четверг запланировали высадку 400 кустов роз. Сейчас подрезаем еще 2 тыс., высаженных осенью. А всего у нас в районе их около 10 тыс. Хотя в этом году высадили меньше: питомник попал под обстрел, часть роз побило.
Позывной «Чешир»
В ДНР продолжается мобилизация. Один из тех, кого призвали в последние дни, — 31-летний Николай С. В армии он служил 12 лет назад. В последние годы работал массажистом, говорит, «более мирную профессию трудно представить».
— У меня в первые дни призвали двух братьев — старшего и брата-близнеца, — рассказывает «Известиям» Коля. — Думали, всех троих забирать не станут, но вот спустя полтора месяца пришли и за мной.
Службу Николай проходил когда-то в войсках ПВО в Одесской области, радиотелеграфистом. Делится, что в те годы и помыслить было сложно о нынешней конфигурации сил на фронтах, главным потенциальным противником рассматривался Запад, НАТО.
В настоящее время Коля находится в учебке в одном из городов ДНР. В короткие сроки новобранцы должны свыкнуться здесь с новыми условиями жизни и армейскими порядками. Каждому необходимо придумать себе позывной, Николай выбрал «Чешир» («наиболее полно отражает мою внутреннюю суть»). Пять, десять, пятнадцать человек каждый день отправляют отсюда на фронт, столько же мобилизованных приходит с гражданки.
С братом-близнецом Николай на связи — тот принимает участие в боях. Недавно стало известно: брат сумел взять в плен нескольких солдат противника, награжден часами.
— Меня назначили связистом, буду работать с полевой рацией, — делится Коля. — Сейчас мы изучаем на полигоне азы тактики боя в городских условиях. Стараюсь всё впитывать, потому что понимаю: если попаду в настоящее пекло — шансов, как у новичка, может быть мало. Куда и когда отправят дальше — неизвестно. Приказ может прийти в любой момент.
Сергей Прудников, Донецк