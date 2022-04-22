Есть нет: в ООН заявили об угрозе глобального голода из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине чреват не только глобальным ростом бедности и голода — он также ставит под угрозу всемирное здравоохранение, образование и гендерное равенство. Об этом «Известиям» заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Одной из ключевых причин представители FAO называют срыв поставок сельхозпродукции из РФ и с Украины. Еще один влияющий на глобальное благосостояние фактор — западные санкции в отношении России. По словам экспертов, с ними в том числе сопряжен общемировой рост цен.

Пятая часть человечества

Конфликт на Украине крайне серьезно влияет на мир за ее пределами, став «тихой атакой» на развивающиеся страны. «Кризис может погрузить до 1,7 млрд человек, более одной пятой человечества, в нищету и голод в масштабах, которые мир не видел на протяжении десятилетий». Это слова из статьи генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, которую он написал для чешского издания Seznam Zpravy. По словам дипломата, у международного сообщества «есть четкое моральное обязательство поддержать» этих людей.

«Известия» обратились в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (Food and Agriculture Organization — FAO) с вопросами, какие именно развивающиеся страны находятся под угрозой и как долго они будут с ней сталкиваться.

В качестве одного из примеров в организации привели Йемен — государство на юге Аравийского полуострова, где с 2014 года продолжается гражданская война. Как рассказала «Известиям» эксперт FAO Моника Тотова, около 17,4 млн человек (при населении в 29,8 млн) в этом регионе нуждаются в продовольственной помощи. По ее оценке, между июнем и декабрем 2022 года гуманитарная ситуация в стране станет еще хуже — число тех, кто не сможет удовлетворить минимальные потребности в пище, достигнет 19 млн; еще порядка 1,6 млн человек столкнутся с чрезвычайным уровнем голода — к концу года число таких людей в стране составит 7,3 млн.

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— В некоторых частях Восточной Африки, на которые уже четвертый год подряд надвигается засушливый сезон, число людей, которые страдают из-за отсутствия продовольственной безопасности, постоянно растет, — продолжила эксперт. — К таким странам также относятся Афганистан, Гаити, Демократическая Республика Конго, Судан, Эфиопия и Южный Судан.

По данным аналитической организации ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project), которая собирает информацию о вооруженных конфликтах, за минувшие 12 месяцев в мире было зарегистрировано 23 столкновения с участием правительственных войск и числом жертв свыше 100 человек.

Учитывая, что в XXI веке мир видел войны в Афганистане, Иране, Йемене, Ливии и Сирии, почему в FAO считают, что именно украинский конфликт может повлечь за собой такие глобальные последствия? По мнению Моники Тотовой, на это есть несколько причин:

Во-первых, и РФ, и Украина интегрированы в международную торговлю как экспортеры не только сельхозпродукции, но и других важных ресурсов для промышленности и сельского хозяйства. Ключевой продукт — пшеница, у которой очень мало заменителей и которой питаются более 35% людей в мире: в 2021 году, по данным FAO, экспорт из РФ и с Украины составил 30% мирового рынка; кроме пшеницы, на эти две страны приходится 55% совокупного вклада в экспорт подсолнечного масла; они также важные поставщики кукурузы, ячменя и рапсового масла. Срыв этих поставок чреват глобальным дефицитом.

Во-вторых, еще до февраля 2022 года международные цены на еду достигли рекордно высоких показателей — по сравнению с январем 2021 года к февралю 2022-го мировой индекс продовольственных цен вырос на 20,7%. Это было связано со спросом и предложением на рынке, ценами на энергию, удобрения и другие сельхозресурсы. Сейчас цены продолжают активно расти.

В-третьих, всё более распространенной в мире становится проблема недоедания. В 2021 году эксперты FAO подсчитали: число голодающих в мире стало больше из-за пандемии. Этот показатель не менялся на протяжении пяти лет, но COVID-19 переломил статистику.

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По трем направлениям

— Последствия уже ощущаются в странах, которые столкнулись с голодом раньше — из-за воздействия конфликтов, экономического кризиса, стихийных бедствий, — отмечает Моника Тотова. — Вместе с тем уровень голода и чрезвычайных ситуаций — лишь верхушка айсберга. Ситуация, скорее всего, ухудшится, поскольку люди уже израсходовали имеющиеся у них средства восстановления. Пострадают и те, кто не сталкивается с голодом: у них снизится покупательная способность, им придется переходить на менее питательную еду или пропускать прием пищи, забирать детей из школ из-за высокой стоимости жизни — все это скажется на здоровье и благополучии.

Для борьбы с этими последствиями ООН создала Глобальную группу реагирования — коллектив из 32 человек (глав ряда ооновских агентств, банков и других международных институтов) под началом замгенсекретаря Амины Мохаммед. В докладе этой группы есть полтора десятка рекомендаций, которые сводятся к трем большим направлениям:

— Страны должны отказаться от протекционизма — им, напротив, следует снять все ненужные экспортные ограничения, делиться излишками продукции с теми странами, которые в них нуждаются, и контролировать цены на продовольствие;

— Мир должен использовать этот момент для энергетической трансформации — активнее отказываться от угля и других ископаемых видов топлива, ускоряя введение возобновляемых источников энергии;

— Международное сообщество должно выручить развивающиеся государства, отведя их от финансовой пропасти, — важно, чтобы такие страны получили доступ к международным финансовым резервам.

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По словам аналитиков, обстановка на Украине сильно влияет на то, как мировое сообщество идет к Целям устойчивого развития (ЦУР). Речь идет о глобальных задачах, которые страны — члены ООН согласовали в 2015 году и обязались достичь к 2030-му. В эту повестку входит 17 масштабных сфер, которые надо совершенствовать, — от ликвидации нищеты и голода до борьбы с изменениями климата. Конфликт на Украине, говорит Моника Тотова, сказался не только на первых двух целях (борьба с нищетой и голодом), но и на третьей (хорошее здоровье и благополучие), четвертой (качественное образование) и пятой (гендерное равенство — удар от стратегии выживания женщины обычно принимают на себя).

Процессы запущены

Один из факторов, который также сказывается на глобальном благосостоянии, — санкции. О том, что такие меры могут повлиять на всех, говорилось еще до начала спецоперации РФ. Так, в середине февраля глава американского минфина Джанет Йеллен сказала агентству AFP, что главная цель санкций — в том, чтобы «Россия понесла самые большие издержки», однако они «будут иметь глобальные последствия».

— Одно из основных глобальных последствий — это ускорение мировой инфляции, которое связано с ростом цен на энергоресурсы, — пояснил «Известиям» доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, руководитель проекта по мониторингу мировой экономики Александр Зайцев. — Европейские страны, с одной стороны, накладывают на Россию санкции; в попытке отказаться от ее энергоресурсов они ищут поставщиков в других странах, возрастает спрос на ресурсы и, соответственно, разгоняются цены на них, растут издержки производителей, что приводит к ускорению и так высокой инфляции — как в странах Европы и США (в марте инфляция в этих странах достигла максимумов за последние десятилетия), так и по всему миру. Всё это серьезно осложняет восстановление мировой экономики, и особенно Европы, после кризиса COVID-19.

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Также, по оценке эксперта, одним из последствий стал сбой в цепочках поставок, что приводит к сбоям производственных цепочек и также ускоряет инфляцию.

— Впервые за долгое время предпринимается попытка исключить из глобальной экономики крупную страну. Россия хоть и не является крупнейшей экономикой мира, но вряд ли стоит недооценивать ее потенциал, — пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Введенные сейчас санкции будут иметь серьезные глобальные экономические последствия: мы видим рост цен на энергоносители, продовольствие, увидим рост цен на металлы, есть сбои в логистике. Наконец, санкции могут усугубить политические проблемы — их рассматривают как экономическую войну, которая может породить более радикальные методы политической борьбы.

По оценке эксперта, отыграть ситуацию уже не удастся — запущены процессы, которые можно считать необратимыми. Не исключено, что на Западе есть расчет в том числе и на то, что РФ переживет смену политического режима, говорит Иван Тимофеев. Но есть и другой сценарий, при котором России придется консолидироваться, выстраивать новую экономику и перенаправлять свои силы на новые рынки. И это будет уже другая реальность, считает эксперт.