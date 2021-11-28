Нюдсам бой: в России просят наказать OnlyFans за порнографию

Общественники просят российскую полицию и медиарегулятора расследовать деятельность OnlyFans. Они уверены, что пользователей и руководство фансервиса, который прославился в пандемию историями о миллионных заработках на нюдсах, следует привлечь к уголовной ответственности за распространение порнографии. О перспективах наказания OnlyFans, которому и самому не удалось вытеснить порно со своей площадки, читайте в материале «Известий».

Выход из любой ситуации

Девушка склонилась над письменным столом. Голова забита списком бесчисленных задач: выучить одно, второе, подготовить проект, успеть сдать работу до дедлайна. Усердную работу прерывает громкий гудок, а мозг выдает простое решение всех проблем: «Уйди в эскорт / займись вебкамом / продай нюдсы на OnlyFans».

Это лишь одна из многочисленных зарисовок в TikTok с шутками о том, как девушка может облегчить себе жизнь и заработать кучу денег в секс-индустрии. «Пятьдесят лайков, и я заведу онлик (так называют сервис в соцсетях. — Ред.)», — постят девушки и парни, не уточняя, чего больше в их словах — шутки или правды.

Нюдсам бой Фото: Global Look Press/dpa/Matthias Balk

Сервис фанатской подписки OnlyFans обрел славу в пандемию. Выручка компании за финансовый год увеличилась на 553%, до $390 млн, а владелец 75% ее акций Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. Первый бум роста породила индустрия интимных услуг: секс-работники, которые потеряли возможность оказывать услуги в условиях изоляции, перешли в онлайн.

Вскоре за ней подтянулись и знаменитости, и далекие от шоу-бизнеса и секс-индустрии пользователи. СМИ заполонили истории «золушек Onlyfans». Например, о 54-летней матери-одиночке, заработавшей состояние на обнаженных фото в сложный период; студентке юридического, которая подняла миллионы на сходстве с куклой-барби; или валлийке, оплатившей лечение от редкого заболевания доходом с Onlyfans в 400 тыс. рублей в месяц.

Если эти истории и правдивы, то их героини — исключение из правил. Дата-аналитик Томас Холланд проанализировал несколько тысяч аккаунтов OnlyFans и установил, что коэффициент Джини (индекс неравенства доходов) для платформы — 0,83, что больше, чем во многих африканских странах. По подсчетам Холланда, в среднем владелец авторского аккаунта на OnlyFans зарабатывает примерно $180 в месяц (около 13,5 тыс. рублей), из которых, кстати, платформа забирает 20%. А баснословные тысячи и миллионы долларов получает 1% моделей.

Угроза нравственному здоровью

Так или иначе, истории о «легких деньгах» лишь увеличивали число создателей контента на платформе, а вместе с ними и беспокойство общественности во многих странах. Спустя три месяца после того как сам OnlyFans безуспешно пытался запретить порно, всероссийское общественное движение «Гражданин» решило попробовать добиться запрета внутри России силами правоохранителей и регуляторов.

Организация подала в МВД заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сервиса за незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, а в Роскомнадзор — с требованием заблокировать его, если администрация откажется удалить запрещенные материалы.

Нюдсам бой Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Marques

По словам лидера движения Юрия Шарковича, к заявлениям прикреплены ссылки на ряд аккаунтов. Действия их владельцев, считает он, подходят под ч. 3 ст. 242 УК РФ. Это изготовление, распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов и предметов среди несовершеннолетним и с их участием, с еще одним отягчающим — «совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», извлекшей доход в крупном размере, то есть более 50 тыс. рублей.

Автор цитаты — Движение фиксирует за последние несколько лет рост активности вовлечения наших граждан в производство и оборот порнографических материалов, причем производство на территории РФ, что фактически нарушает наше уголовное законодательство и нравственное здоровье нации, — подчеркивает Шаркович.

Опрошенные «Известиями» юристы сомневаются, что сервис можно привлечь к ответственности, тем более что контент на OnlyFans по формальным признакам не подпадает под статью об обороте порнографии. Руководство сервиса и само пыталось избавиться от славы рассадника видео и фото 18+, но безуспешно.

Отстояли порно

Сервис подписки на независимых контентмейкеров OnlyFans запустили в 2016 году. Тогда он был известен как потенциальный конкурент Patreon — платформы, позволяющей фанатам напрямую поддерживать любимых авторов деньгами. И хотя схожая модель монетизации ставит сервисы в один ряд, в 2020 году между ними пролег четкий водораздел: Patreon — для художников, музыкантов, блогеров и других творцов, не выходящих за строгие правила платформы; OnlyFans — для создателей контента эротического и порнографического характера.

Хотя по главной страницей OnlyFans так и не скажешь. В ленте рекомендаций — видео с приготовлением тыквенного пирога (хоть ведущая начинает с фразы «привет, суч**», это действительно просто кулинарное шоу), анонс новой песни малоизвестной исполнительницы и реклама страницы фитнес-блогера. Однако рейтинг самых популярных аккаунтов сервиса Ranking.top показывает иную картину: ни выпечки, ни тренировок — преимущественно откровенные снимки и видео.

Нюдсам бой Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jan Tepass

Автор цитаты Работает система следующим образом. Публикации на странице автора может увидеть только подписчик, доступ к контенту обходится в среднем в $12. Помимо этого, он может приобрести контент по индивидуальному запросу.

21 августа администрация OnlyFans объявила, что публикация порнографических материалов будет запрещена с 1 октября. Этому предшествовало два события. Конгресс США потребовал, чтобы министерство юстиции проверило OnlyFans на наличие детского порно. Кроме того, британская телерадиовещательная корпорация BBC после расследования фактически обвинила OnlyFans в том, что платформа попустительствует размещению запрещенного контента и регистрации несовершеннолетних по поддельным документам.

Платформа эти обвинения отвергла. Решение о запрете они аргументировали тем, что платежные системы давят на них из-за нежелания связываться с порнографией. Однако 25 августа OnlyFans заявил, что введение новых правил откладывается на неопределенный срок: сервис добился «гарантий для поддержания разнообразия в нашем креативном сообществе». Все четыре дня между анонсом запрета и его отменой в адрес OnlyFans и платежных систем сыпалась критика от представителей индустрии интимных услуг и поддерживающих их общественных организаций. Создатели контента 18+ винили платформу в лицемерии (нажились на секс-работниках, а теперь избавляются от них во имя репутации), а благотворители призывали к ответственности за тех, кто живет за счет подписчиков в тяжелые пандемийные времена.

Эксклюзивно не считается

В Великобритании, где разгорелся первый крупный скандал вокруг OnlyFans из-за регистрации подростков, ужесточили требования к платформе. Они касаются также TikTok и Snap. По правилам, утвержденным регулятором в октябре, платформы обязаны по требованию проверять возраст пользователей и удалять публикации, которые нарушают британское законодательство.

Жестко обозначили отношение к распространению порнографии на OnlyFans в Таиланде, где в сентябре арестовали пару, которая снимала интимные видео для подписчиков. Власти Таиланда заявили: производство такого контента для распространения и продажи незаконно. Обвиняемые настаивали, что видео сделано для ограниченного круга лиц и не размещено в открытом доступе. Дело возмутило общественность, и паре не стали предъявлять обвинения.

Автор цитаты В России подобных прецедентов с контентмейкерами OnlyFans пока не было.

Пока преждевременно делать выводы о том, можно ли в России привлечь к ответственности за распространение порнографии руководство и пользователей OnlyFans , говорит адвокат, партнер коллегии J&S Legal Counsels and Trustees Константин Ерохин.

Согласно ст. 242 УК РФ, уголовная ответственность наступает в случае незаконного изготовления и/или перемещения через госграницу РФ «в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования» либо «распространения, публичной демонстрации или рекламирования порнографических материалов или предметов».

— Ключевым моментом для возможности возбуждения уголовного дела в отношении владельцев сервиса будет установление обстоятельств незаконности изготовления, оборота или публикации соответствующих материалов, — отмечает Константин Ерохин в беседе с «Известиями».

Второй момент — необходимо доказать именно незаконное распространение или публичную демонстрацию соответствующего контента на территории РФ .

Автор цитаты — На сервисе же подобные материалы публикуются не открыто, а распространяются по закрытым каналам для подписчиков, которые в процессе регистрации, в частности, подтверждают свой возраст (что крайне важно) и платежную информацию, — добавляет собеседник.

В-третьих, нужно доказать умысел владельцев на распространение подобного контента на территории РФ. «Здесь опять же возникает проблема, поскольку пользователи OnlyFans специально не транслируют контент на территорию России. Увидеть его могут лишь те, кто целенаправленно зашел на специальную страницу автора на сервисе», — поясняет адвокат.

Нюдсам бой Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/st4

Руководитель юридической компании LawGuider INT Алина Захарова соглашается, что доказать умысел проблематично.

— У каждого уголовно наказуемого деяния есть субъективная сторона. Эта сторона выражается в форме умысла: прямого или косвенного. Применительно к данной статье умысел будет прямым, — поясняет она. Это означает, что следствие обязано доказать, что руководство OnlyFans осознает, что нарушает закон, и желает этого : «Вряд ли это будет возможно в данном случае».

За регистрацию на площадке несовершеннолетних она тоже не обязана отвечать. Сервис OnlyFans предупреждает, что использовать его можно с 18 лет. Однако проверять, действительно ли по ту сторону экрана сидит совершеннолетний, не должен.

— Более того, в соответствии с п. 1 ст. 63 Семейного кодекса ответственность за воспитание и развитие детей и обязанность заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей лежит на родителях, — подчеркивает Алина Захарова в беседе с «Известиями».

По мнению адвоката Константина Ерохина, предложение привлечь OnlyFans к уголовной ответственности — скорее политическая акция. С точки зрения уголовно-правовых моментов оснований для возбуждения дела пока нет. Даже если бы они имели место быть, проблематично привлечь к ответственности владельцев сервиса, которые находятся за рубежом.

Константин Ерохин, партнер коллегии адвокатов J&S Legal Counsels and Trustees Однако Роскомнадзор теоретически действительно может заблокировать этот сайт по решению суда.

Вместе с тем можно прогнозировать в будущем ужесточение ответственности применительно к таким крупным сервисам, как OnlyFans, предполагает собеседник «Известий». Весной комитет Госдумы по информационной политике заявлял о намерении совместно с Роскомнадзором проработать ограничение доступа к ресурсам с порнографическим и эротическим контентом.