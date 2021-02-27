Операция «Сублимация»: чем строже карантин — тем больше порно

Международная группа ученых проанализировала статистику сервиса Google Trends, чтобы выяснить, как пандемия коронавируса отразилась на популярности ведущих порнографических ресурсов мира. В ходе исследования сравнивалось количество посетителей сайтов для взрослых из шести стран в период наиболее активного распространения эпидемии. Оказалось, что во всех государствах, где были введены жесткие меры самоизоляции, наблюдался значительный рост аудитории порносайтов. Там, где общенациональный локдаун не вводился, подобных изменений не зафиксировано. По мнению авторов исследования, полученные результаты могут служить признаком повышения в обществе уровня стресса, вызванного карантином. Опрошенные «Известиями» российские специалисты считают, что чрезмерный интерес к порнографии негативно отражается на сексуальном здоровье.

В поиске острых ощущений

Группа ученых с участием специалистов из Италии и Турции провела исследование, целью которого было выяснить, как пандемия коронавируса отразилась на посещаемости порнографических сайтов. Также исследователи проанализировали, какую популярность приобрел контент для взрослых, так или иначе связанный с тематикой эпидемии COVID-19. В основу научной работы легла статистика сервиса Google Trends о поисковых запросах, относящихся к пяти самым востребованным порнографическим сайтам в интернете (Porn, XNXX, PornHub, XVideos, xHamster). Исследование охватывает аудиторию этих сервисов из Китая, Италии, Испании, Франции, Швеции и США за период с 9 января по 25 мая 2020 года. «Ограничительные меры, вызванные пандемией, могли привести к усилению социальной изоляции, чувства одиночества и стрессу, которые отразились на потреблении порнографии», — пишут авторы работы в своей статье в журнале Nature.

Выбор этих стран не был случаен. В Китае, Италии, Испании и Франции для борьбы с коронавирусом был введен строжайший карантин, в Швеции ограничительные меры, связанные с самоизоляцией, практически не применялись, а в США карантин действовал только на отдельных территориях. Сопоставив информацию о частоте поисковых запросов граждан данных стран, связанных с порно, можно сделать выводы о том, как на этот вопрос повлияла самоизоляция.

Операция «Сублимация» Фото: ТАСС/EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Google Trends не раскрывает конкретное число пользователей, которых интересовали порнографические сайты, тем более не предоставляет данные о том, к каким демографическим группам относятся авторы запросов. Вместо этого сервис дает возможность вычислять «относительный объем поиска» (relative search volume), который показывает популярность запроса поисковой машине по шкале от 0 до 100 пунктов, где 100 — максимальная частота за определенный промежуток времени в конкретной стране.

Результаты анализа этих «больших данных» сопоставлялись исследователями с данными об аналогичных запросах за последние четыре года, чтобы отследить изменения, которые внесла в потребление порнографии пандемия. Для удобства «относительный объем поиска» рассчитывался и сравнивался по недельным периодам. Полученная величина отражала среднее изменение в статистике до и во время пандемии. Учитывая, что количество посещений только одного из популярных порносайтов в год превышает 40 млрд, даже относительно небольшое изменение изучаемого показателя говорит о массовом явлении.

Возбудить интерес

С того момента, как 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, Google Trends зафиксировал глобальный рост интереса к сайтам PornHub, XNXX и Porn по сравнению со средней аудиторией до эпидемии. Количество запросов увеличилось соответственно на 4,9, 1,8 и 3,8 пункта. В январе 2020 года, когда самые жесткие ограничения были введены в Китае, число запросов из этой страны с упоминанием сайтов XVideos, Porn, PornHub превысило обычный уровень на 10,4, 22,2 и 72,7 пункта. В Италии после начала локдауна в первой половине марта 2020 года также было отмечено повышение интереса к порносайтам (Porn — 1,9; PornHub —12,1; XVideos — 3,2; XNXX — 4,1). Аналогичный тренд на увеличение популярности сайтов для взрослых был зафиксирован после ввода ограничительных мер во Франции и Испании. В Швеции и США, где карантинные меры не вводились, роста популярности порносайтов не наблюдалось.

Отдельная часть исследования была посвящена интересу аудитории к порноконтенту на тему пандемии. Ученые проанализировали изменения количества таких запросов, как «коронавирус + секс», «коронавирус + порно», «covid + секс» и т.д. Рост их числа по всему миру после начала эпидемии коронавируса составил от 18,5 до 61,8 пункта.

В марте 2020 года сайт Pornhub получил 1,8 млн запросов, связанных с коронавирусной порнографией. В основном аудиторию интересовал контент, где герои занимаются сексом в масках, хирургических перчатках и защитных костюмах. Авторы исследования объясняют такую заинтересованность неизменной потребностью публики в новых сексуальных ощущениях, а также подсознательной эротизацией страха перед пандемией. При этом на популярности запросов, связанных с фетишизмом, эксгибиционизмом, зоофилией и другими специфическими видами порнографии, пандемия коронавируса не отразилась.

Зависимость сродни наркотической

— Большое количество свободного времени, одиночество, конфликты с партнерами, стресс, вызванный затяжной неблагоприятной ситуацией из-за карантина, доступность интернета привели к росту мастурбации и потребления порно, — отметил врач-сексолог центра психотерапии «Алвиан» Игорь Кан.

Эксперт сообщил, что сексуальному и репродуктивному здоровью способствует состояние физического, эмоционального, психического и социального благополучия. В случае с пандемией преобладание отрицательных эмоций негативно влияет на основной принцип сексуальных отношений — принцип парности и традиционное сексуальное взаимодействие между людьми — половой акт.

— В условиях изоляции люди, особенно одиночки, пытаются продолжать жить половой жизнью посредством использования ее суррогатов в виде порнографии и мастурбации, — рассказал врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Операция «Сублимация» Фото: Getty Images/Colin Anderson Productions pty ltd

По мнению специалиста, повышенный интерес к порнографии отрицательно сказывается на психическом и сексуальном здоровье людей. В выигрыше от этого только порноиндустрия, которая создает зависимости, аналогичные наркотическим.

Чем строже карантин, чем выше страх опасности заражения, тем выше уровень дискомфорта, напряжения, тревоги и просмотра порносайтов как способа снятия психоэмоционального напряжения, пояснила психолог Клиники медицинской реабилитации центра имени Пирогова Татьяна Коробова.

Давно известно, что в стрессовых ситуациях, непосредственно связанных с угрозой жизни, повышается и уровень витальных потребностей, и возбудимость , добавила она.

— Не стоит забывать, что порнография дает хорошую возможность «не напрягаться». Не надо ухаживать за партнером, не надо готовиться к сексу, просто включи фильм и получи удовольствие, а подавляющее большинство людей как раз и любит простые и быстрые решения, — сказал Денис Назаров, старший преподаватель Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Операция «Сублимация» Фото: Getty Images/Marcos Calvo

Поведение порнозависимых людей, как и при других зависимостях, всегда крутится вокруг одних и тех же шаблонов, приводящих к одним и тем же изменениям в деятельности мозга , поделилась мнением Оксана Конева, доцент кафедры «Общая психология, психодиагностика и психологическое консультирование» факультета психологии Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100»).

Выработка дофамина в мозге повышает его активность, одновременно с этим возрастает и уровень зависимости от просмотра контента порнографических ресурсов, пояснила эксперт. Локдаун в данном случае является идеальной средой для сохранения и стимулирования ведения такого образа жизни.