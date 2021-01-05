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Сексолог рассказал о последствиях COVID-19 для интимной жизни

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Восстановление после коронавируса может продлится до полугода и повлечь за собой ограничения, в том числе и в интимной жизни, предупредил врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

«Дар» ниже пояса: тяжелый COVID-19 привел к исчезновению сперматозоидов
Эксперты не исключают, что со временем фертильность восстановится

«Когда поражение легких достигает 75%, есть серьезная сопутствующая патология, то понятно, что в этом случае предстоит длительная реабилитация, и таким пациентам часто не до каких-то интимных радостей. Сексуальная функция отходит на второй план», — цитирует специалиста 5 января радио Sputnik.

По словам сексолога, уже появляются исследования о том, что COVID-19 неблагоприятно сказывается не только на репродуктивной системе, но и на сосудах. У мужчин это может быть чревато эректильной дисфункцией и ухудшением продуктивного потенциала, уточнил Кульгавчук.

Кроме того, ученые заявляют о негативном влиянии коронавируса на сперматогенез и выработку тестостерона из-за поражения при болезни клеток Лейдига, добавил врач.

23 декабря российские ученые выяснили, что тяжелый COVID-19 может привести к полному бесплодию у мужчин.

При этом октябре главный специалист минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин сообщил, что фертильность мужчин, которые переболели коронавирусом, восстановится в течение трех месяцев.

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