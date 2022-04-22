Япония впервые за 19 лет обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные»

Япония впервые с 2003 года обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля, по итогам представленного японским министерством иностранных дел ежегодного доклада на заседании правительства.

Соответствующая формулировка содержится в «Синей книге по дипломатии». В ней же впервые с 2011 года появилось новое определение Курил, а именно — как территорий, «принадлежащих Японии».

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