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Япония впервые за 19 лет обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные»

Япония впервые с 2003 года официально обозначила Курилы «незаконно оккупированными»
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Япония впервые с 2003 года обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля, по итогам представленного японским министерством иностранных дел ежегодного доклада на заседании правительства.

Соответствующая формулировка содержится в «Синей книге по дипломатии». В ней же впервые с 2011 года появилось новое определение Курил, а именно — как территорий, «принадлежащих Японии».

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