В Германии отметили рекордный за 50 лет рост цен на топливо в марте

Цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. Об этом 20 апреля сообщило Федеральное статистическое бюро ФРГ (Destatis).

«Ранее в Германии редко случалось такое резкое повышение цен на мазут и топливо. Подобные события до сих пор наблюдались только в связи с двумя нефтяными кризисами 1974 и 1980 годов и финансово-рыночным и экономическим кризисом 2008–2009 годов. Однако ни в одном из этих кризисов рост потребительских цен на топливо в годовом исчислении не был выше, чем в марте 2022 года», — говорится в публикации.

В бюро поясняют: динамичное развитие цен на энергоносители в связи с коронавирусом усилилось в результате специальной военной операции России по защите жителей Донбасса. Ведомство отмечает, что нынешний рост цен на энергоносители отчасти сопоставим с динамикой цен во время предыдущих кризисов.

Согласно опубликованным данным, за прошедший год цена бензина премиум-класса выросла на 41,9%, дизельного топлива на 62,6%, светлого мазут почти в два с половиной раза больше — на 144%, в среднем же моторное топливо подорожало на 47,4%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Ранее в апреле стало известно, что в Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии всё чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

23 марта Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Санкции против России усилились, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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