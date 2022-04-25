Путин призвал прокуратуру препятствовать распространению фейков

Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете. Об этом он заявил 25 апреля на коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Более активно необходимо бороться и с экстремизмом. Важно закрепить достигнутые на этом направлении положительные наработки. Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды», — сказал он.

Кроме того, глава государства поручил незамедлительно реагировать на распространение в Сети призывов к незаконным акциям.

Ранее, 14 апреля, в МВД РФ сообщили, что за месяц с начала спецоперации по защите Донбасса число фейков о возможных терактах в РФ выросло более чем в три раза, до 2172. В ведомстве установили, что Вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма. Также в МВД отметили, что возможно в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений, продолжит расти.

Кроме того, 2 и 3 апреля украинская сторона начала активно распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в городе Буче. В то же время Минобороны РФ указало, что российские военные покинули город еще 30 марта, и заявило о провокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России не просто беспочвенны, это «хорошо срежиссированное, трагическое шоу». 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что поддержка Запада провокации, по сути, является участием в ней.

В Сети активно распространяются фейки на фоне спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения ситуации в регионе с в связи с обстрелами со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».