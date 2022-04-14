МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России

МВД России 14 апреля сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) создали call-центры для телефонного терроризма в России.

«В ходе мониторинга сети интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц с начала спецоперации по защите Донбасса число фейков о возможных терактах в РФ выросло более чем в три раза, до 2172. С 1 января по 24 февраля 2022 года возбуждены порядка 1,2 тыс. уголовных дел по ложным сообщениям о террористических актах.

В ведомстве добавили, что возможно в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти.

Ранее в этот день Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский, Кировский, Красногвардейский и Сестрорецкий, Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды получили письма о минировании зданий. Письма с угрозами подписаны именем тик-токера Дани Милохина. В сообщении заявляется об обиде «на некоторых работников» суда.

11 апреля неизвестный сообщил о «минировании» 13 школ Владивостока. Прокатилась полна лжеминирований и по другим российским регионам, в частности по Крыму. Так, 10 апреля советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что сообщения о якобы «минировании» Крымского моста не соответствуют действительности и что сообщения — фальшивка с Украины, направленная на создание паники на полуострове и материке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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