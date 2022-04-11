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Неизвестный сообщил о «минировании» 13 школ Владивостока

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Анонимные сообщения о «минировании» поступили в 13 школ и один детский сад Владивостока. Об этом в понедельник, 11 апреля, «РИА Новости» сообщили в администрации города.

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В ведомстве уточнили, что речь идет о школах № 60, 48, 63, 61, 82, 68, 14, 83, 52, 38, 51, 10 и 76, а также о детском саде № 23, пишет REGNUM.

В этот же день несколько школ «заминировали» в Хабаровске. По данным мэрии, детей и сотрудников эвакуируют в образовательных учреждениях № 6, 15, 16, 32, 44, 51, 58, а также в Волочаевском лицее и в экономической гимназии. Всего эвакуировали 6756 школьников и более 350 учителей и сотрудников.

Сообщения об угрозе пришли на электронные адреса учебных заведений от анонимного адресата, пишет «Ридус». В управлении образования города сообщили, что занятия в школах сорваны, продолжатся ли они во вторую смену, пока неизвестно.

На прошлой неделе сообщения об угрозах взрывов получали в Хабаровске, на Камчатке и во Владивостоке.

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