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Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-25 08:02:54
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Российские войска наносят удары по украинским военным объектам, в частности, они уничтожили цеха по производству взрывчатки и порохов у Павлограда. В Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, у которых запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают в его офисе. Тем временем Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки вооружения украинской стороне. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:00
Более 5 тыс. жителей ДНР пересекли границу РФ в Ростовской области за сутки, сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону. За выходные, по данным источника РИА Новости, в Россию с территорий Донбасса и Украины въехали свыше 23 тыс. вынужденных переселенцев.
Сегодня, 09:55
Большая часть работы Вашингтона — это усиление Киева «на поле боя и так или иначе за столом переговоров», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь украинцам закончить этот конфликт на лучших условиях, которые только возможны, и как можно быстрее», — сказал он по итогам визита на Украину
Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:45
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином военную помощь, ужесточение антироссийских санкций и гарантии безопасности для Украины. Об этом он написал в Telegram-канале.
Сегодня, 09:40
Цена нефти Brent опустилась ниже $103 за баррель, на 3,83%, впервые с 12 апреля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сегодня, 09:35
81 мирный житель ДНР, в том числе ребенок, погибли за 68 дней эскалации конфликта со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК.
Сегодня, 09:30
Два беспилотника ВСУ сбиты в Курской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «В 4.15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 09:30
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 407 человек, среди них 61 ребенок, передает штаб территориальной обороны ДНР. Они выходятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали почти 23 тыс. человек.
Сегодня, 09:25
Американские дипломаты начнут возвращаться на Украину со следующей недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Сегодня, 09:15
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал освобожденный от украинских националистов порт в Мариуполе. Они использовали в качестве склада с боеприпасами фуру, спрятанную в цеху судоремонтного завода. То, что от нее осталось после попадания снаряда, запечатлено на видео.
Сегодня, 08:59
Три мирных жителя ДНР пострадали при обстрелах со стороны украинских войск, говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за прошедшие сутки. Всего было зафиксировано 30 фактов ведения огня по восьми населенным пунктам, в том числе Горловке, Донецку и Ясиноватой.
Сегодня, 08:46
Число беженцев, которые прибыли в Россию с территорий Донбасса и Украины, приближается к миллиону. По данным источника ТАСС в силовых структурах, всего приехали в страну более 974 тыс. человек.
Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:21
Российские банки продолжают подготовку к выпуску карт UnionPay. Как узнали «Известия», выпускать «пластик» с китайской платежной системой собираются, в частности, в Росбанке, «Ак Барс Банке» и банке «Хоум Кредит». UnionPay может рассматривать заявки от российских кредитных организаций на выпуск карт два—три месяца, полагают эксперты. Подробнее — в нашем материале.
Сегодня, 08:16
Президент США Джо Байден выдвинет на пост посла на Украине Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет американское посольство в Словакии, пишут СМИ.
Сегодня, 08:10
Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как работают российские вертолетчики. Они прикрывают колонны с воздуха, помогают доехать вовремя до пункта назначения и избежать потерь.
Сегодня, 08:03
В Донбассе «идут бои истощение», призванные измотать украинские войска, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. Так, на северном фланге в районе Изюма российские силы «перемалывают» украинские, которые постоянно пытается контратаковать. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Испытание выдержки: российские войска перемалывают группировку ВСУ в Донбассе».
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