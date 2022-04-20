Замглавы МИД РФ назвал нейтралитет Швейцарии существующим только на словах

Несмотря на свой нейтралитет, который действовал даже в годы Второй мировой войны, Швейцария присоединилась к введенным Евросоюзом (ЕС) санкциям против России. Теперь этот статус действует только на словах, заявил 20 апреля заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов в ходе пленарного заседания в Госдуме.

«Мы впервые видим, когда Швейцария, которая даже в годы Второй мировой войны сохраняла нейтралитет, сейчас полностью поддерживает санкции ЕС и других стран, введенные против России. Мы видим, что и Швейцария присоединилась к этим ограничениям в визовой области, поэтому да, нейтралитет Швейцарии только на словах остается», — высказался он.

Швейцария поддержала вводимые западными странами рестрикции на фоне проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

13 апреля правительство Швейцарии заявило, что страна присоединилась к пятому пакету антироссийских санкций. Данное решение не распространяется на меры ЕС, касающиеся закрытия портов для судов РФ, а также сухопутной перевозки грузов, так как грузовики и суда из России и так уже не могут получить доступ на швейцарскую территорию. В правительстве также указали, что под финансовые санкции и ограничения на поездки подпали 200 человек.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из РФ, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт, в частности высокотехнологичных товаров, на сумму €10 млрд.

Рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Также ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

6 апреля официальный представитель государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской конфедерации Фабиан Майенфиш заявил, что страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

16 марта Швейцария включила в черный список более 200 физических и юридических лиц из России. Также страна запретила поставки в РФ товаров двойного назначения вне зависимости от их использования или пользователя.

28 февраля президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис заявил о применении страной всех санкций, ранее введенных в отношении РФ Евросоюзом.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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