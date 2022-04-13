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Швейцария присоединилась к пятому пакету антироссийских санкций ЕС

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Швейцария присоединилась к пятому пакету антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в правительстве страны.

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«13 апреля федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к новым мерам, разработанным ЕС в отношении РФ и Белоруссии», — говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.

Отмечается, что данное решение не распространяется на меры ЕС, касающиеся закрытия портов для судов РФ, а также сухопутной перевозки грузов, так как грузовики и суда из России и так уже не могут получить доступ на швейцарскую территорию.

В правительстве также указали, что под финансовые санкции и ограничения на поездки подпали 200 человек.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд.

Рестрикции не распространяются на автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Также ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.

6 апреля официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш заявил, что страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

16 марта Швейцария включила в черный список более 200 физических и юридических лиц из России. Также страна запретила поставки в Россию товаров двойного назначения вне зависимости от их использования или пользователя.

28 февраля президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис заявил о применении страной всех санкций, ранее введенных в отношении РФ Евросоюзом.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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