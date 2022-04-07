Власти Швейцарии заблокировали активы РФ на сумму свыше $8 млрд

Швейцария, которая присоединилась к западным санкциям против Российской Федерации, заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд). Об этом в четверг, 7 апреля, заявил официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш.

«Да, это соответствует действительности», — подтвердил совершение данной операции Майенфиш журналисту ТАСС.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчете правительства РФ в Госдуме назвал заморозку западными странами российских активов пиратством. Первой, по его словам, на себя приняла удар финансовая система. Также политик отметил, что политическое давление оказывается на глобальные компании, вложившие в российские проекты миллиарды долларов, а также время и силы.

31 марта сообщалось, что Нидерланды заморозили российские активы и контракты на сумму €516 млн в рамках санкционной политики. В Италии заявили, что в стране было изъято имущество у подпавших под европейские санкции россиян общей суммой около €900 млн.

29 марта в Люксембурге заморозили российские активы на €2,5 млрд.

18 марта сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины. В этот же день глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что власти страны замораживают активы РФ на сумму, превышающую €200 млн.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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