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Мишустин назвал пиратством заморозку активов России за рубежом

Мишустин: Запад занялся пиратством в отношении России
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Первой на себя приняла удар западных санкций финансовая система России. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчете правительства РФ в Госдуме, назвав действия Запада по заморозке активов РФ пиратством.

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«Первой приняла на себя удар финансовая система страны. Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили нашу страну», — сказал он.

Также премьер-министр отметил, что политическое давление оказывается на глобальные компании, вложившие в российские проекты миллиарды долларов, а также время и силы.

Мишустин считает, что количество ограничений в адрес России превосходит введенные против любой другой страны, всего санкций уже свыше 6 тыс.

«Целью санкций является создание паники и «нанесение удара по каждому человеку»», — подчеркивает он.

В четверг, 31 марта Нидерланды заморозили российские активы и контракты на сумму €516 млн в рамках санкционной политики. Ранее в этот день МИД Италии заявил, что в стране было изъято имущество у попавших под европейские санкции россиян общей суммой около €900 млн.

29 марта операторы в Люксембурге заморозили российские активы на €2,5 млрд.

18 марта сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины. В этот же день глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что власти страны замораживают активы РФ на сумму, превышающую €200 млн.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

По данным NYT, администрация Джо Байдена начала кампанию по «отделению России от ее оставшихся международных союзников на фоне расширяющегося противостояния из-за Украины». Именно этим, как отмечают источники издания, вызвана первая за многие годы поездка американской делегации на переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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