Эмиссионный сбор: новые банки могут начать выпуск UnionPay в III квартале

Китайская UnionPay может рассматривать заявки от российских банков на выпуск карт этой платежной системы два-три месяца, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. «Абсолют Банк» рассчитывает начать эмиссию в третьем квартале 2022-го. Также выпускать «пластик» UP готовятся Росбанк, Ак Барс Банк и «Хоум Кредит», сообщили «Известиям» их представители. UnionPay опасается сотрудничать с российскими кредитными организациями из-за риска вторичных санкций и может намеренно задержать одобрение их обращений, считают специалисты.

Планы и реальность

Крупнейшие российские банки готовятся выпустить карты платежной системы UnionPay, узнали «Известия». Так, эмитировать «пластик» в ближайшее время планируют в Росбанке, а в Абсолют Банке готовы начать их выпуск уже в третьем квартале этого года. Следующий этап — выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «МИР», уточнили в Абсолют Банке, добавив, что условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту.

Вопрос выпуска и обслуживания карт китайской платежной системы, в том числе кобейджинговых «Мир»–UnionPay, прорабатывают и в Ак Барс Банке. Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее начать эмиссию, отметили в кредитной организации. Держатели таких карт смогут использовать ее для снятия наличности, оплаты товаров и услуг как в России, так и за рубежом, заверили там.

— Банк «Хоум Кредит» планирует предоставлять своим клиентам карты UnionPay. Мы уже начали работать в этом направлении, сейчас находимся на стадии обсуждения необходимых шагов с данной платежной системой. Ожидаем, что они будут востребованы, — поделились в организации.

Эмиссионный сбор Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

О планах начать выпуск карт UP Росбанк, «Хоум Кредит» и ряд других крупнейших банков заявили еще в начале марта, но процесс согласования еще не закончился. Сейчас карты китайской платежной системы оформляют в десяти российских кредитных организациях, среди них — РСХБ, ГПБ, «Зенит», Почта Банк, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье».

Спрос на оформление карт UnionPay немного снизился по сравнению с мартом, но всё еще высокий. В Почта Банке выпустили более 130 тыс. таких карт, большая часть из которых — виртуальные, рассказали в пресс-службе организации. Там добавили, что видят успешные транзакции по UP как в России, так и за рубежом.

За март 2022 года доля активных карт UnionPay в портфеле Газпромбанка выросла более чем в десять раз, отметили в финорганизации. Там ожидают, что эта доля продолжит активно расти.

Повышенный спрос из-за возможности расплачиваться картами UnionPay за рубежом также подтвердили в РСХБ. При этом «пластик» обладает более широким функционалом по сравнению с виртуальными картами, отметили в компании. С помощью последних можно только совершать покупки в интернет-магазинах, оформлять бронирования и платные подписки, а карты на физическом носителе позволяют проводить бесконтактную оплату, делать покупки в офлайн-магазинах и снимать наличные в банкоматах. В банке «Зенит» планируют начать выпуск виртуальных карт UnionPay. Пока они предлагают только пластиковые.

Эмиссионный сбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

МТС Банк начал выпуск пластиковых карт китайской платежной системы в конце марта 2022-го, в начале прошлого месяца компания открыла предзаказ карт на сайте и собрала более 56 тыс. заявок.

В UnionPay не ответили на запрос «Известий», продолжается ли рассмотрение обращений российских банков и сколько займет их одобрение.

Угроза санкций

По мнению экспертов, китайская платежная система может задержать одобрение заявок российских банков на выпуск карт. UnionPay опасается масштабно сотрудничать с кредитными организациями РФ из-за возможности вторичных санкций, которые постепенно расширяются, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, раньше процесс принятия новых участников в систему занимал несколько месяцев, а в сегодняшней ситуации сроки проверки банков-контрагентов должны еще вырасти.

Более того, переговоры с российскими банками, которые не попали под санкции, могут быть приостановлены, пока окончательный список ограничений не прояснится, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он добавил: система UnionPay использует в своих операциях американские доллары и работает в том числе на территории США, а сотрудничество с российскими банками может грозить ей как минимум крупными штрафами или другими последствиями. При обычных же условиях на подключение кредитных организаций к UnionPay могло потребоваться два-три месяца.

Эмиссионный сбор Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

UnionPay вряд ли официально объявит о прекращении работы с подсанкционными банками, которые уже выпускают ее карты, однако функциональность их «пластика» при оплате зарубежных покупок будет ограничена, ожидает эксперт. По его мнению, риски полного прекращения работы UP в России по аналогии с Visa и Mastercard небольшие. В любом случае карты продолжат работать внутри страны, поскольку транзакции по ним обрабатываются Национальной системой платежных карт (НСПК). Однако проблемы с оплатой покупок российскими картами UnionPay за рубежом могут усугубиться, в том числе потому, что многие иностранные продавцы и банки-эквайеры опасаются вторичных санкций.

Банки сыграли на ажиотаже, панике и страхах, получив хорошую прибыль с тех клиентов, которые хотели максимально быстро оформить карты UnionPay, отметил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. По его словам, в случае прекращения работы системы, например, подать в суд будет крайне сложно, поскольку услуга по выпуску карты оказана, а то, что она перестала работать с иностранными банками, — это форс-мажор в виде санкций.

Часть западных ритейлеров уже отказываются принимать карты, выпущенные российскими банками. Это нарушение правил международной платежной системы, однако она не предпринимает никаких активных действий, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. При этом для россиян сейчас лучшим вариантом остается либо оформление карты UnionPay, либо открытие банковского счета в таких странах, как Казахстан, Армения, Кыргызстан или Узбекистан, где гражданам РФ могут выпустить Visa или Mastercard.