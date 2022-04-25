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МИД РФ предупредил об ответе на недружественные действия против россиян

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Недружественные действия против россиян не останутся без ответа, речь может идти в том числе об аресте активов иностранцев на территории России. Об этом 25 апреля заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

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Он отметил, что был принят ряд законодательных мер, которые помимо запрета въезда в Россию предусматривают и рестрикции экономического характера — арест активов на территории РФ, запрет на любые сделки с собственностью, инвестициями.

«…вышеупомянутые положения, ранее применявшиеся исключительно к гражданам США, могут теперь быть распространены на всех исключительно иностранцев вне зависимости от их стран», — сказал Иванов на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он также заявил, что около 400 российских дипломатов были высланы из 28 западных стран после начала специальной операции РФ по защите жителей Донбасса.

18 апреля председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин сообщил о запуске гуманитарного проекта по оказанию правовой поддержки россиянам, подвергающимся дискриминации за рубежом. Он отметил, что пострадавшим будут оказываться бесплатные юридические консультации. Кроме того, юристы помогут «в составлении заявлений, жалоб, процессуальных или иных документов правового характера».

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 апреля, подчеркнул, что «наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира».

20 апреля немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщило, что полиция Берлина расследует более 200 дел на почве преступлений против русскоязычных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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