Министерство обороны России опубликовало 25 апреля обновленный список военных потерь Украины. В нем раскрыты подробности о военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения.

«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Национальной гвардии Украины (в/ч 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальная академия НГУ, ГУ НГУ)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших, раненых и пропавших без вести.

Ранее в этот день командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба заявил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери и пополнить их некем. Он отметил, что украинскую армию составляют резервисты, которые когда-то служили. По его словам, они не сопротивляются, «гибнут пачками» и попадают в места заключения.

В конце прошлой недели в Минобороны РФ рассказали, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей.

18 апреля оборонное ведомство сообщило, что безвозвратные потери ВСУ, Нацгвардии, а также наемников составляют более 23 000 человек.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР..

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