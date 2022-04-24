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Эрдоган и Зеленский обсудили переговоры России и Украины

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Турция готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между РФ и Украиной. Об этом в воскресенье, 24 апреля, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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«В ходе телефонных переговоров [с президентом Украины Владимиром Зеленским] обсуждались последние события в войне между РФ и Украиной, а также переговорный процесс. Президент Эрдоган выразил готовность оказать всю возможную помощь в переговорном процессе и оказать необходимую поддержку, включая посредническую роль», — сообщила в Twitter канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган также заявил «о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».

20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что говорить о сроках встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока трудно.

Директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук рассказал, что в настоящее время российско-украинские переговоры сопровождаются агрессивной риторикой Киева. По его словам, позиция украинской делегации на переговорах по-прежнему «виляет из стороны в сторону». Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия передала Украине проект документа 15 апреля, но до сих пор не получила ответа.

12 апреля Путин сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию. До этого, 5 апреля, Зеленский допустил, что не встретится с Путиным, но указал на необходимость находить возможности и делать шаги для диалога.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров делегаций РФ и Украины.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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