Боец нацгвардии Украины рассказал «Известиям», как ему удалось покинуть «Азовсталь»

Пленный боец национальной гвардии Украины в воскресенье, 24 апреля, рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину, как ему удалось покинуть комбинат «Азовсталь» в Мариуполе.

По его словам, сбежать из «Азовстали» трудно, для этого нужно хорошо знать схему завода, а также обойти охранников и установленные мины.

«Надо, во-первых, знать завод, уйти от выхода оттуда, потом надо не попасться охране, не попасть на растяжку, не попасть на мину во время передвижения хода. Если я попадусь, то мне сразу скажут: «Кто ты? Что ты? Что ты здесь делаешь?» — рассказал мужчина.

Он отметил, что большинство охранников — члены нацгруппировки «Азов» (против участников в России возбуждены уголовные дела).

«Их (охранников) отбирают по идеологическим принципам. Охрана — это «Азов», и помогают им наши охранять завод. Просто они (члены группировки) руководят этим всем, контролируют», — добавил мужчина.

По словам нацгвардейца, сбежать ему помогли его товарищи.

«Здесь мы были два дня, бои были у нас. Сначала одного «затрехсотило» (ранило. — Ред.), потом второго. Я сказал, что я наделаю тут горя. Я очень ему (одному из товарищей) благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину. Я сказал, что уйду, переоденусь. Он мне чуть-чуть поверил. Он сказал, что лучше передаст меня, чтобы охранять один пункт. Я сказал: «хорошо», вышел и убежал», — заключил он.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов в «Азовстали» недолгим.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние военных РФ и боевиков «Азова». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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