Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов в «Азовстали» недолгим

Боевикам из батальона «Азов» (в отношении организации в РФ возбуждены уголовные дела), засевшим на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, «осталось недолго». Такое заявление сделал в воскресенье, 24 апреля, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе общения с журналистами.

«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго в силу разных обстоятельств», — сообщил Пушилин.

Он также добавил, что, согласно указанию президента России Владимира Путина, штурм «Азовстали» отменен.

Ранее в этот же день бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах «Азовстали» в Мариуполе Александр Чуприн рассказал съемочной группе «Известий», где на территории предприятия могут укрываться «азовцы».

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».