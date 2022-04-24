Бывший работник «Азовстали» показал возможные укрытия националистов

Бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах «Азовстали» в Мариуполе Александр Чуприн рассказал съемочной группе «Известий», где на территории предприятия могут укрываться «азовцы» (радикальная националистическая группировка «Азов», в отношении которой в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

Чуприн показал съемочной группе на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться. И одним из них является толстолистовой цех.

«Здесь идет мощный подземный тоннель пешеходный, под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода — в самом ТЛЦ. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники», — рассказал он.

По словам Чуприна, вероятно, что националисты засели именно в том месте. Он отметил, что «там можно укрыться и переждать довольно мощные удары относительно безболезненно».

«Все это по-советски сделано, очень капитально, это не какие-то там плиты, которыми просто там что-то отгорожено в какой-то яме. Нет, это все видно, что цельнолитые железобетонные конструкции. Вот одна из таких есть в толстолистовом цехе», — рассказал Чуприн.

Бывший сотрудник предприятия, хорошо знакомый с территорией завода, показал «Известиям», как могут передвигаться там боевики.

«Что касается людских коммуникаций между цехами, они все идут на нулевой отметке. Это дороги, это мосты, подземных тоннелей здесь нет. Это единственный подземный тоннель, очень мощный с набережной под толстолистовым цехом на основную дорогу, идущую посередине комбината «Азовсталь» к памятнику, где стоит танк», — отметил он.

По словам Чуприна, просидеть в цехах с железобетонными конструкциями можно довольно долго. Даже «ядерную зиму можно пересидеть», отметил он.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля российский президент Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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