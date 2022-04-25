Прямой эфир
Мир
США выделят грант примерно на $250 тыс. для прогноза перспектив НАТО
Мир
Байден выдвинет кандидатуру на пост посла США на Украине
Мир
Блинкен и Остин заявили о возможности возвращении дипломатов США на Украину
Мир
Байден поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции
Экономика
Новые банки запланировали выпуск UnionPay к середине осени
Общество
Аэропорт Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график
Мир
Офис Зеленского подтвердил прибытие глав Госдепа и Пентагона в Киев
Спорт
Теннисист Рублев обыграл Джоковича и стал победителем турнира в Белграде
Мир
Австралия назвала «красной линией» базу КНР на Соломоновых островах
Мир
Макрон провел телефонные переговоры с Шольцем после переизбрания
Мир
Антонов отметил роль взаимодействия РФ и США в решении мировых проблем
Сюжет:

Байден выдвинет кандидатуру на пост посла США на Украине

Reuters: на пост американского посла на Украине Байден выдвинет кандидатуру Бриджет Бринк
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в понедельник, 25 апреля, выдвинет на пост посла на Украине Бриджит Бринк. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Белый дом.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

Отмечается, что Бринк сейчас возглавляет посольство США в Словакии. Пост посла США в Киеве остается свободным с мая 2019 года, когда занимавшая его Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о возможности возвращения дипломатов США в Киев «на этой неделе».

13 апреля пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что в Белом доме стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине, но пока только оценивают безопасность возвращения диппредставительства.

14 февраля США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно покинуть его. Белый дом заявил, что у американцев есть менее 24–48 часов, чтобы выбраться с территории Украины. С воскресенья, 13 февраля, консульские услуги в посольстве Киева были приостановлены.

Кроме того, власти США призвали всех американцев покинуть Украину. Позднее, 8 марта, Госдепартамент США посоветовал американцам составить завещание перед поездкой на Украину. Также в ведомстве рекомендовали заранее обсудить вопросы возможной опеки над детьми и ухода за питомцами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти донбасских республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022