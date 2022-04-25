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Офис Зеленского подтвердил прибытие глав Госдепа и Пентагона в Киев

Арестович сообщил о прибытии в Киев госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона Остина
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Госсекретарь США Энтони Блинкен глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил советник главы офиса украинского лидера Алексе Арестович.

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Ранее этим же днем о том, что главы американских ведомств приехали в Киев, сообщили украинские СМИ.

«Да, [они] прямо сейчас [в Киеве] разговаривают с президентом», — подтвердил соответствующие сведения Арестович.

Ранее об этом же сообщил телеканал «Украина 24».

23 апреля Пентагон не стал комментировать заявление украинского лидера относительно визита Ллойда Остина и Блинкена в Киев. До этого Зеленский на пресс-конференции рассказал о том, что во время встречи с американскими чиновниками речь пойдет о поставках оружия Киеву.

20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Киева. 17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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