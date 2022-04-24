Главы Госдепа и Пентагона прибыли в Киев для переговоров с Зеленским

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и американский министр бороны Ллойд Остин прибыли в Киев, где стартовала их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает телеканал «Украина 24».

«Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев. В эти минуты началась [их] встреча с президентом Владимиром Зеленским», — отмечается в эфире.

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