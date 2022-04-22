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Канада предоставила Украине тяжелую артиллерию

Минобороны Канады сообщило о передаче Украине тяжелой артиллерии и гаубиц
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Канада передала Украине тяжелую артиллерию. Об этом сообщается в пятницу, 22 апреля, в заявлении минобороны страны.

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«В то время как украинцы борются за защиту своего суверенитета, свободы и независимости, Канада по-прежнему привержена продолжению предоставления Украине военной техники, необходимой ей для борьбы и победы», — заявила министр национальной обороны Анита Ананд.

Как отмечается в сообщении, Канада предоставила тяжелую артиллерию Вооруженным Силам Украины (ВСУ), как об этом просил Киев. Совместно с США Оттава поставила гаубицы M777 и боеприпасы. Как отметили в канадском минобороны, 155-мм гаубица M777 легче и меньше, но при этом мощнее любого орудия подобного рода. M777 способна точно поражать цели на дальности до 30 км.

Кроме того, Канада предоставила Украине значительное количество дополнительных противотанковых боеприпасов Carl Gustaf, запасы которого будет пополняться, уточнила Оттава.

Сообщается, что с января 2022 года Канада выделила более $118 млн на военную технику для поддержки Украины. В бюджете на 2022 год Канада также выделила $500 млн дополнительной военной помощи Киеву на 2022-23 финансовый год.

Ранее, 19 апреля, об отправке Киеву крупнокалиберной артиллерии сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. 15 марта он заявил, что власти Канады продолжат поставлять на Украину оружие и оказывать ей гуманитарную и финансовую помощь. По словам канадского премьера, в будущем страна поможет Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам ноту из-за поставок вооружения Киеву. В обращении РФ призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных.

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